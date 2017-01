Papst warnt vor BetrÃ¼gern am Petersplatz

artikel-ansicht/dg/0/

Rom (dpa) Papst Franziskus hat persönlich vor Betrügern am Petersplatz in Rom gewarnt. Um an seinen Audienzen teilzunehmen, müsse man nicht bezahlen, sagte das Katholiken-Oberhaupt am Mittwoch auf dem Petersplatz. Er habe erfahren, dass es Trickser gebe, die abkassieren wollten. "Wenn euch jemand sagt, dass ihr für die Audienz mit dem Papst zahlen müsst, dann betrügt er euch", so der 80-Jährige. "Man kommt hierher, ohne zu bezahlen, denn dies ist das Haus aller." An die Betrüger gerichtet sagte der Papst: "Das macht man nicht, verstanden?" Seit langem werden Touristen vor Abzocke um den Vatikan herum gewarnt.