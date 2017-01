artikel-ansicht/dg/0/

Ludwigslust (dpa) In Justizgebäuden in mehreren Bundesländern ist wegen eines bisher nicht identifizierten weißen Pulvers Alarm ausgelöst worden. Im Amtsgericht Ludwigslust öffneten Mitarbeiter der Poststelle am Mittwochvormittag einen Brief ohne Absender, aus dem ihnen weißes Pulver entgegen rieselte, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Die Poststelle wurde evakuiert, das Amtsgericht abgesperrt. Feuerwehrmänner mit Spezialausrüstung rückten aus Parchim an, um den Brief sicher abzutransportieren. In Gerichtsgebäuden in Coburg (Bayern) und Gera (Thüringen) gab es ähnliche Einsätze. "Ein möglicher Zusammenhang wird geprüft, wir stehen in engem Kontakt mit den anderen Dienststellen", sagte ein Polizeisprecher in Coburg.

Die beiden Mitarbeiter der Poststelle in Ludwigslust seien augenscheinlich unversehrt, sagte der Sprecher der örtlichen Polizei, Klaus Wiechmann. Auch in Gera wurde das Gerichtsgebäude gesperrt. Der Brief dort wurde bereits zur Untersuchung in ein Labor nach Bad Langensalza (Thüringen) gebracht. Ein Ergebnis wurde frühestens am Nachmittag erwartet.

In Coburg wurde das Justizgebäude ebenfalls geräumt. Die Angestellten, die dort mit dem Brief in Kontakt gekommen waren, wurden vorsorglich untersucht. Auch sie blieben nach Angaben der Polizei augenscheinlich unverletzt, ebenso in Gera.