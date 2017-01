MÃ¼llauto verschluckt MOZ-Tonne

artikel-ansicht/dg/0/

"Passiert immer wieder mal", so Melanie Baum, Fuhrparkleiterin der UDG. An diesem Tag hatte es gleich zwei Tonnen erwischt. Beim Entleeren reißt in der Regel ein Stück des Plastikbehälters ab, wodurch die Aufhängung nicht mehr funktioniert. Schwubs, gehts abwärts in den Lasterbauch.

Die meisten Fälle ereignen sich im Raum Angermünde, weil dort die alten noch vom Vorentsorger Rethmann stammenden Tonnen allmählich brüchiger werden. Doch auch neue Ausführungen sind vor solchen "Unglücken" nicht gefeit.

"Macht nichts, wir liefern sofort Ersatz", sagt Melanie Baum. Ist die alte unfreiwillig verschluckt, bringt die UDG anschließend eine nagelneue Tonne. Auf dem Prenzlauer Hof der Gesellschaft steht jederzeit ein großes Reservoir an Austauschbehältern zur Verfügung. Damit kann auch die MOZ-Redaktion in Angermünde wieder ihren Müll loswerden.