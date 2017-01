Paket mit Drogen im Briefkasten

artikel-ansicht/dg/0/

Sonnenberg (GZ) In Sonnenberg hat ein Bürger in seinem Briefkasten am Dienstagabend eine Paketsendung entdeckt, die offensichtlich Drogen enthielt. Das Paket war an seine Eltern gerichtet, hieß es von der Polizei. Der Mann hatte die Ordnungshüter über seinen Fund informiert. Ein Drogenschnelltest reagierte bei der im Paket festgestellten Substanz positiv auf Amphetamine. Auf dem Paket war zwar kein Absender vermerkt, jedoch war handschriftlich darauf geschrieben worden, dass das Paket Drogen enthalten würde. Die Postsendung wurde von der Polizei sichergestellt, die Kripo ermittelt nun. Keine Angaben wurden über die Menge der in dem Paket befindlichen Drogen gemacht. Der Mann wurde selbstverständlich nicht festgenommen und wird von der Polizei als Zeuge betrachtet.