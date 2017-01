Unzufrieden mit Parkplatz-Situation

artikel-ansicht/dg/0/

Vier Zweier-FahrradstĂ€nder sorgen dafĂŒr, dass an dieser Stelle in Steckelsdorf fĂŒnf Autos nicht parken können. © weber

Über die Jahrzehnte hat sich das Eiscafé einen guten Ruf erworben, über das Westhavelland hinaus. In der Saison, vor allem an den Wochenenden, kommen entsprechend viele Gäste. Rathenower, aber auch Leute von weiter her reisen mit dem Auto an und parken oft gleich neben dem Café. Das Gros der Anwohner geht mit dieser Situation in der Steckelsdorfer Gartenstraße eher gelassen um. Ein Nachbar jedoch wandte sich im Sommer vorigen Jahres an die Stadt. Die reagierte, und das Bauamt blockierte, auf dem öffentlichen Seitenstreifen der Gartenstraße, zwei mögliche Pkw-Parkplätze mit der Aufstellung zweier 4er-Fahrradständer. Da aber die abgestellten Räder zu weit in die Fahrbahn der Straße hineinragten, trennte das Bauamt die Fahrradständer im Herbst und stellte vier 2er-Fahrradständer vereinzelt auf einem über 20 Meter langen Abschnitt des Seitenstreifens neu auf.

"Mit der ersten Lösung war ich einverstanden. Damit wurde das Parken an der besonders engen Stelle der Straße unterbunden, da Parkverbotsschilder laut Auskunft des Bauamts nicht einfach so aufgestellt werden könnten", so Eiscafé-Inhaber Marco Schwarz. "Nach der Vereinzelung der Fahrradständer fielen drei weitere Pkw-Parkplätze weg. Das war nicht so besprochen und findet nicht meine Zustimmung."

Um die Situation zu entspannen, hat der Inhaber des Eiscafés bereits selbst im letzten Sommer insgesamt zehn neue Pkw-Parkplätze auf seinem Grundstück am Café geschaffen. Eigene Fahrradständer werden folgen. Aber nicht nur dafür hat der Steckelsdorfer Unternehmer, der mit seinem Eiscafé derzeit acht feste Arbeitsplätze geschaffen hat, eine entsprechende Summe in die Hand genommen. Vor drei Jahren hat Marco Schwarz eine rund 1.500 Quadratmeter große Wiesenfläche des ehemaligen Friedhofs, nur wenige Minuten zu Fuß vom Eiscafé entfernt, als Parkfläche von der Stadt gepachtet. "Die Menschen sind oft bequem. Wenn die Gäste nicht mehr direkt am Café einen Parkplatz finden, werden sie auf andere Seitenstraßen ausweichen. Das Parkproblem wird so nur verlagert", meint Marco Schwarz. "Vielleicht gibt es doch noch eine Lösung der Parksituation, mit der beide Seiten, die Stadt und ich, zufrieden sein könnten." Die Winterpause des Eiscafés endet am 4. Februar.