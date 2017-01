Opfer von Terroranschlag in Berlin erhalten EntschÃ¤digung

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (DPA) Rund drei Wochen nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche haben erste Verletzte und Angehörige von Opfern Geld vom Bund erhalten. "Es sind erste Beträge geflossen", sagte ein Sprecher des zuständigen Bundesamtes für Justiz in Bonn. Weitere Anträge würden bearbeitet.

