HSV nach Halbzeit im Saison-Soll

Bis zur 14. Minute hieß es gerade mal 3:3. Müncheberg nahm eine Auszeit und endlich gingen die Gastgeber konzentrierter zu Werke. Über 5:3 und 6:4 erarbeitete sich die Truppe von Trainer Michael Horch zunächst ein 9:5 und 13:6. Beim Stand von 13:7 ging es in die Pause.

Wer auf Besserung nach dem Wechsel gehofft hatte, fühlte sich im falschen Film. Der Tabellenletzte von der Spree zeigte zwar mehr Engagement, nutzte die Nachlässigkeiten der Müncheberger und verkürzte zwischenzeitlich auf 15:19. Aber das war es dann auch. Es folgten vier vergebene Strafwürfe auf Gästeseite, aber auch zahlreiche ausgelassene Chancen im Minutentakt bei der Heimsieben. Erneut gab es eine Müncheberger Auszeit und nach dieser konnte der alte Sieben-Tore-Abstand ausgebaut werden. 23:15, 28:16, am Ende 28:18 - das Treffen der Ortsnachbarn war verdient deutlich entschieden. Nüchterne Bilanz von Heimcoach Michael Horch: "Es gibt Spiele, die sind weit weg von Rasse, Klasse, Spannung und Attraktivität des Handballsports. So eines war unser Derby gegen Fürstenwalde. Das was zählt, ist, dass das Spiel stattgefunden hat und am Ende die Punkte unsere bleiben. Auch solche Spiele musst du gewinnen. Das hat die Mannschaft gemacht, das war das Gute an ihrer heutigen Leistung."

Zur Halbzeit der Saison bleiben die Fürstenwalder Tabellenletzter, die HSV Müncheberg/Buckow belegt nach vier Siegen und zwei Punkten am grünen Tisch Rang acht. Damit ist das Team aus Märkisch-Oderland im Saison-Soll: Einstelliger Tabellenplatz mit Blickkontakt zum Mittelfeld.

HSV Müncheberg/Buckow: Poburski; Schröck (1), Jan Schülke,(2), Baaske (7), Krüger (5/1), Koszinski, Kai (5/3), Koszinski, Klemens (2), Dennis Schülke (2), West (4/2)

Pneumant Fürstenwalde: Blech; Strüwe (1), Krüger (3), Schotte, Rippin (5), Kluß, Hoffmann (4), Schleusener (3), Heinrich, Jänich, Gerlach, Hunger (2)

Schiedrichter: Scheunig/Gohlke (Teltow/Ruhlsdorf)