Konzentriert durch den Kegelwald

Beim Stilhindernisfahren, Hindernisfahren mit zwei Umläufen, Kombiniertes Hindernisfahren oder bei der "Jagd nach Punkten" waren stets höchste Konzentration, Geschicklichkeit, aber auch Schnelligkeit gefragt. In einer Doppelrunde wurden Ein- und Zweispänner Pferde und Ponys in je vier Prüfungen separat gewertet. 30 Siegerschleifen waren zu vergeben, denn bei beiden Prüfungen "Jagd um Punkte" der Einspänner gingen nur Ponys an den Start.

Mit neun Gesamtsiegen war die Reit- und Fahrgemeinschaft Storkow der Verein, der am besten abschnitt. Dennis Dräger kam mit Pony Stine gleich fünfmal auf den ersten Platz. Dirk Berlin mit den Pferden Abgail und Candy von Kannenburg heimste drei Siege ein. Dana Rahn (Ponys Sophianora Gipsy und Eddy) komplettierte den Storkower Siegeszug. Äußerst erfolgreich war auch die junge Hanna Hermann von der RFG Fredersdorf. Mit Pferd Donnablitz trumpfte sie viermal auf. Sylvia und Karoline Werkmeister steuerten je einen Sieg für diesen Verein bei. Drei erste Plätze eroberte Wolfhard Westphal (RFV Frauenhagen) mit den Pferden Rudnik/Chiernik. Die beste Starterin von außerhalb war Helena Reinecke vom Kutscherclub Ludwigsfelde (Pony-Zweispänner Cinderella/Pauline), die gleich fünf Siegerschleifen einfuhr. Der Barnimer Andreas Boßdorf (PSV FRS Schönfeld) erreichte mit seinen Ponys Lena/Sunny drei erste Plätze. Weitere Siege fuhren Juliana Eggers (Hubertus Schönow) mit Pferd Anton und Hans-Joachim Thamm (RFV Woldegk) mit Casanova/Gipsi ein. Auch zwei Ruhnaus trugen sich in die Siegerliste ein. Ralf Ruhnau kam mit Diego/Gulliver im Hindernisfahren "Jagd um Punkte"/Zweipänner Pferde mit 810 Punkten und einer Zeit von 82,06 auf Platz 1 und Robin Ruhnau erreichte mit Fury bei der "Jagd um Punkte"/Einspänner Ponys mit 1150 Zählern in 73,34 die beste Platzierung.

"Wir sind mit der Teilnehmerzahl und dem Ablauf der zwei Wettkampftage voll zufrieden. Ein paar mehr Zuschauer hätten es sein können, doch das Wetter machte wohl einen Strich durch die Rechnung", so lautete das Fazit von Annette Ruhnau, die an dieser Stelle auch gleich den vielen ehrenamtlichen Helfern und Sponsoren Dank sagen möchte.

Einen leicht bitteren Beigeschmack gab es jedoch. Bei der Anreise kam ein Pferdehänger aus Barnim im Wäldchen bei Fergitz ins Rutschen. Sein Anhänger verkeilte sich und drohte umzukippen. Die Hängerklappe ließ sich nicht öffnen. Die Pferde mussten über eine Stunde ausharren, da Feuerwehr und Helfer erst beratschlagen mussten, wie der Hänger gesichert werden kann, ohne das er den Abhang herunterrutscht. Die Rettungsaktion gelang. Zum Glück, und wie durch ein Wunder, hatte sich keins der Pferde ernsthaft verletzt.