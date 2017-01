Der Kormoran holt alle Schleie

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543836/

Vor Weihnachten hatten Thomas Müller und seine Kollegen ihre Fischernte 2016 eingebracht und bis zum Jahresende das Gros ihrer prächtigen Karpfen, der Zander, Hechte, Aale und anderen Speisefische auch vermarktet. Nur ein kleiner Teil blieb in der Region, wurde direkt verkauft. Der meiste Fisch gehe an Geschäftspartner in ganz Deutschland, sagt der Schlaubefisch-Chef.

Vor allem Teichwirtschaften in den alten Bundesländern kauften die vergleichsweise preiswerten Fische "aus dem Osten", um sie weiter zu vermarkten. Zudem würden viele Anglervereine hierzulande ihre Satzfische gern von den Schlaubefischern beziehen, so Müller.

Der Schlaubefisch-Geschäftsführer ist mit dem Wirtschaftsjahr 2016 recht zufrieden. Trotz mangelnder Niederschläge habe es nur einen Ausfall gegeben - allerdings ausgerechnet im größten Teich des Betriebes bei Friedland. Aus dem haben Müller und seine Kollegen nur etwa die Hälfte des geplanten Ertrages geholt.

Der Fang aus ihren Teichen bringt den Schlaubefischern den größten Teil ihrer Erlöse. In den Teichen im Frankfurter Ortsteil Booßen, in Lietzen, Lieberose und im Schlaubetal wächst der Karpfen als "Brotfisch" der Falkenhagener Fischer heran. Dabei machen die Fischteiche mit einer Gesamtfläche von rund 300 Hektar nur den kleinsten Teil der Gewässerfläche aus, die die nur noch fünf Schlaubefischer bewirtschaften. Hinzu kommen Seen in Falkenhagen, Altfriedland und im Raum Eisenhüttenstadt sowie die Flusswirtschaft auf der Oder, insgesamt rund 1200 Hektar. "Wir haben überlappende Fischereirechte in den Abschnitten zwischen Neuzelle und Aurith sowie zwischen Lebus und Ortwig", erklärt Thomas Müller.

Sonderlich optimistisch blickt er trotz des guten Betriebsergebnisses nicht in die Zukunft. "Es gibt keinen Fischer-Nachwuchs", erklärt der Schlaubefisch-Chef. Junge Leute würden heutzutage nicht so hart arbeiten und vor allem mehr verdienen wollen, hat er erfahren. Der jüngste seiner Kollegen ist 49, der älteste 63 Jahre alt. In nicht allzu ferner Zeit müssten die elf Genossenschafter der Schlaubefisch e.G., darunter bereits ausgeschiedene Kollegen, entscheiden müssen, was aus dem Betrieb und seinem Vermögen werden soll.

Die Problematik betreffe auch andere Fischereien im Land, weiß Müller. Er spricht angesichts dessen vom langsamen Sterben der Teichwirtschaften - und hat begonnen, zu reagieren: "Wir haben bereits die ersten Teiche verkauft und uns im Gegenzug das sogenannte Nießbrauchrecht gesichert. Wir dürfen die Teiche bewirtschaften, so lange es unseren Betrieb gibt", erklärt der Schlaubefisch-Geschäftsführer. Er will die Betriebsfläche "systematisch runter fahren".

Müller ist es müde, mit Behörden auf Landes- und Kreisebene darüber zu feilschen, welche Maßnahmen, vor allem im Kampf gegen den Kormoran und Biber, erlaubt sind und ob und wie viele Fördermittel die Fischer für ihre Leistungen zum Naturschutz erhalten. Im Potsdamer Ministerium hätten sie nach 2009 mit Entsetzen erlebt, wie schnell Teiche zuwachsen, wenn sie nicht mehr bewirtschaftet werden, sagt der Schlaubefischer mit einer gewissen Befriedigung. Die gestoppte Förderung der Teichwirtschaft sei daraufhin schnell wieder aufgelegt worden.

Mit Hilfe befreundeter Jäger seien im Vorjahr rund 60 Kormorane geschossen worden, die sich an den Satzfischen in den Teichen der Schlaubefischer labten, sagt Thomas Müller. Doch während seine Karpfen-Verluste sanken, kam die Katastrophe bei den Schleien: "Wir waren einst Deutschlands Schleie-Produzent Nummer eins. Doch in den vergangenen zwei Jahren haben wir fast unseren gesamten Elterntier-Bestand an den Kormoran verloren", erklärt der Schlaubefisch-Chef. Die Leidtragenden seien auch Angler landauf, landab, deren Vereine keine Satzfisch-Schleie mehr aus Falkenhagen bekommen.

Der Biber macht den Fischern nach wie vor große Sorgen. Der Nager setzt Abläufe zu, baut seine Dämme in die Teiche. Nach der Wirkung des staatlichen Biber-Managements befragt, winkt der Schlaubefischer ab: Auf die Manager könne er nicht warten.