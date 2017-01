Bebauungsplan fÃ¼r Schulerweiterung vorgestellt

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543846/

Im weiteren Verfahren können damit die zu beteiligenden Träger öffentlicher Belange genauso ihre Stellungnahmen abgeben wie Bürgerinnen und Bürger. Geplant ist die Erweiterung der Grundschule um 18 Klassen- beziehungsweise Horträume. Für das Bauprojekt, das ab Sommer realisiert werden soll, fallen übrigens mittlerweile mehr als 3,8 Millionen Euro Kosten an, wie der Vorsitzender der Gemeindevertretung Ralf Böttcher (CDU) auf Anfrage bestätigte. Die Finanzierung erfolgt via Kredit.

Der Neubau soll in zwei Bauabschnitten erfolgen. Der Flachbau an der Wilmsstraße/Ecke Steinschneiderstraße wird abgerissen, um Platz für den Anbau zu schaffen. Im ersten Bauabschnitt soll zunächst nördlich an das Schulgebäude ein Verbindungsbau plus Aufzug entstehen.