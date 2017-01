artikel-ansicht/dg/0/

Kleidermotten befallen Beuys-Filzanzug in Kassel

Kassel (dpa) Kleidermotten haben in der Neuen Galerie in Kassel einen Filzanzug des Künstlers Joseph Beuys (1922–1986) befallen. Die Motten seien bereits Ende des vergangenen Jahres entdeckt worden, teilte das Museum am Mittwoch mit.

Blick in den Raum der Neuen Galerie in Kassel mit der Installation "The pack" (Das Rudel) von Joseph Beuys. Kleidermotten haben den Filzanzug (hinten) von Beuys befallen.



