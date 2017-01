Gabriel prangert polnische Mini-Steuern an

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) hat vor dem Hintergrund eines drohenden Arbeitsplatzabbaus beim Schienenfahrzeugkonzern Bombardier den Wettlauf um niedrige Unternehmenssteuern in der EU kritisiert. Der Vizekanzler sprach sich laut einer Mitteilung seines Ministeriums für die Einführung von Mindeststeuersätzen aus. Begründung: "Die Arbeitsplätze bei Bombardier sind auch wegen der irrsinnigen Steuerpolitik in Europa gefährdet, denn in Polen und anderen osteuropäischen Ländern werden die Steuern für Unternehmen immer weiter gesenkt." Die so entstandenen Haushaltslöcher würden dann mit Geld aus Brüssel gestopft. Dieses Geld komme von Steuerzahlern aus Deutschland und anderen EU-Staaten. "Zum Dank wandern die Unternehmen und Industriejobs dann aus Deutschland ab." Mit diesem "unsinnigen Steuerdumping-Wettbewerb in Europa" müsse Schluss sein.