Zeuge schwÃ¤nzt Terrorprozess

Berlin (MOZ) Im Prozess gegen einen Terrorverdächtigen vor dem Kammergericht Berlin musste die Aussage des wichtigsten Belastungszeugen Mosalem Al K. verschoben werden. Der Syrer sollte am Mittwoch von den Richtern sowie den Bundesstaatsanwalten und Verteidigern befragt werden, war aber trotz Ladung nicht erschienen. In einer Prozesspause konnte der Dolmetscher den Sohn des Zeugen telefonisch erreichen. Dieser berichtete, dass die Familie nicht mehr in der offiziell bekannten Meldeadresse in Bayern wohne, sondern im nordrhein-westfälischen Herne. Der Zeuge soll jetzt am kommenden Donnerstag aussagen und werde womöglich von der Polizei nach Berlin gebracht, wie der Vorsitzende Richter androhte.