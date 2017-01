Triumph eines Niederbarnimer Quintetts

artikel-ansicht/dg/0/

Das war eine beeindruckende Mannschaftsleistung: Die Niederbarnimer waren nach einer Verletzung von Adrian Welz nur noch zu fünft, dennoch gewannen sie das Endspiel hochverdient. Die Victorianer fighteten zwar mit allen Mitteln, wurden aber eiskalt ausgekontert.

Ungeachtet der Finalniederlage - die Gäste aus Templin waren eine Bereicherung dieses hochklassigen Turniers von Mannschaften, die allesamt auf Landesebene spielen. "Die Nachfrage nach einem Hallenturnier in diesem Altersbereich war sehr groß. Es gab sogar eine Nachrückerliste. Deshalb freuen wir uns sehr, dass im Rahmen des arxes-tolina-Cup in diesem Jahr auch eine Veranstaltung für die B-Junioren integriert werden konnte", sagte Preussen-Trainer Torsten Maerz, der ein großes Dankeschön an den Sponsor und die Vereinsführung weiterreichte.

Von Beginn an war es ein Turnier auf Augenhöhe zwischen den Teams aus den Fußballkreisen Oberhavel/Barnim und Uckermark sowie aus Berlin. "Da die Reinickendorfer Füchse kurzfristig abgesagt hatten, haben wir zwei Teams gestellt. Sicher litt dadurch etwas unsere Schlagkraft, aber das Abschneiden beider Teams ist aller Ehren wert", lobte Maerz seine Jungs, die fast ohne Wechselspieler auskommen mussten.

Schon in beiden Vorrundengruppen ging es eng zu. Bis auf den späteren Triumphator (zwei Siege, zwei Unentschieden) verloren alle anderen Mannschaften mindestens einmal. Letztlich qualifizierten sich die Templiner und Einheit Mahlsdorf (Gruppe A) sowie Basdorf/Wandlitz und Preussen II fürs Halbfinale.

Dort wurde es noch spannender, fielen die Entscheidungen jeweils erst kurz vor dem Abpfiff. Victoria Templin rettete gegen die Einheimischen ebenso ein 2:1 ins Ziel wie die Barnimer Spielgemeinschaft durch zwei späte Treffer von Roman Schmidt und Max Prollius gegen die Hauptstädter.

Das kleine Finale bot ebenfalls Hallenfußball vom Feinsten. Tobias Fischer brachte die Gastgeber schon in der ersten Minute in Front, der BSV Eintracht glich aus (7.). Tristan Dieck legte für die Preussen noch einmal nach (9.). Bitter, dass sich die Mahlsdorfer fast mit dem Abpfiff ins Neunmeterschießen retteten, und da hatten sie das Glück auf ihrer Seite, gewannen das schon verloren geglaubte Spiel noch mit 5:4 und sicherten sich Rang 3. Verständlich die Enttäuschung bei den Eberswaldern.

Das Endspiel blieb lange torlos. Die SG Basdorf/Wandlitz baute auf Sicherheit und spekulierte auf Konterchancen. So wirkten die Templiner überlegen - und wurden eiskalt erwischt. Ein Doppelschlag von Maximilian Butschkat (8.) und Max Prollius (9.) brachte die Niederbarnimer auf die Siegesstraße. Den krönenden Schlusspunkt setzte Roman Schmidt.

Es war sein siebter Treffer, mit dem er sich zum Torschützenkönig krönte. Zum besten Spieler wurde Santiago Henrich Paya (SFC Stern Berlin) gekürt, der Eberswalder Veit Gumlich nahm die Auszeichnung als bester Torwart in Empfang, hatte er doch als einziger Schlussmann der Gastgeber in beiden Teams Schwerstarbeit leisten müssen.

Die Resonanz auf den arxestolina-Cup der B-Junioren war rundum positiv, sodass sich fast alle Teams am liebsten schon für 2018 anmelden wollten.