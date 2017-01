Weniger Meisen gezÃ¤hlt

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (MOZ) Nach seiner siebten bundesweiten Wintervogel-Zählung am vergangenen Wochenende hat der Naturschutzbund erste Ergebnisse veröffentlicht. Demnach gibt es auch in Brandenburg weniger Meisen als im Vorjahr. Allerdings fällt der Rückgang etwa bei der Kohlmeise (Rang 2) mit minus zehn Prozent hierzulande weit weniger stark aus als im Bundesdurchschnitt (minus 35 Prozent). Und auch die Blaumeise - in Brandenburg minus zwölf Prozent - erreicht immerhin Rang 5.