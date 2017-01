Colosseum bereitet Umzug vor

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das Fitnessstudio Colosseum bereitet bei laufendem Betrieb seinen Umzug vor. Ab Juli wird die Stätte an der Bergerstraße 9 bis 10 und damit im Stadtzentrum zu finden sein. Die Unternehmensentscheidung zieht Investitionen im mittleren siebenstelligen Bereich nach sich.

"Nach mehr als 20 Jahren sind wir aus unserem bisherigen Haus herausgewachsen", sagt Claudia Sommer, die Inhaberin des Colosseums, das nach dem weltgrößten Amphitheater der Antike, dem Kolosseum in Rom, benannt ist. Dort hatten vor allem Gladiatoren um ihr nacktes Überleben gekämpft. Wenn das Fitnessstudio ebenfalls eine Bühne ist, dann für alle, die ihr Aussehen und ihre Gesundheit nicht dem Zufall und der Trägheit überlassen wollen.

Noch nutzt die Einrichtung Räumlichkeiten Am Krankenhaus 21 bis 29, die einst zur Molkerei gehörten, die bald nach der Wende abgewickelt wurde. In der angemieteten ehemaligen Produktionshalle aus den dreißiger Jahren des vorherigen Jahrhunderts wird auf drei Etagen Sport getrieben. Es gibt lange und zum Teil verwinkelte Flure, die nur Platz wegnehmen und nicht wirklich effektiv genutzt werden können.

Am neuen Standort in der Bergerstraße ist für das Fitnesszentrum die gesamte untere Etage reserviert. Das Colosseum erstreckt sich dort über frühere Verkaufsflächen und Büros und verdoppelt damit seine Trainingsfläche für Freihantel-, Geräte-, Functional- oder Cardiobereich. "Auch was die Umkleiden oder die Saunen betrifft, verbessern sich die Bedingungen deutlich", erklärt Claudia Sommer. Die Zahl der für die Besucher zur Verfügung stehenden Parkplätze wächst von jetzt um die 30 auf 70.

Der neue Standort ist in Eberswaldern noch als Sitz der Außenstelle der Staatsanwaltschaft und der Zweigstelle des Amtsgerichtes bekannt. Beide Behörden waren im Herbst vorigen Jahres an die Tramper Chaussee umgezogen. Zuvor war der Gebäudekomplex an der Bergerstraße 9 bis 10 von Kai Sommer, dem Mann der Colosseum-Inhaberin, und Matthias Küter erworben worden.

Die Bietergemeinschaft strebt in den oberen Etagen der Bergerstraße 9 bis 10 den Bau von 39 Wohnungen an, die über ein oder zwei Räume verfügen, zwischen 30 und 55 Quadratmeter groß und altersgerecht ausgestattet sind. "Für Barrierefreiheit sorgt unter anderem ein Fahrstuhl", erklärt Kai Sommer.

Der Umzug soll für die Kunden des Fitnessstudios möglichst nahtlos erfolgen. "Wir planen eine Schließzeit von etwa einer Woche ein", kündigt Claudia Sommer an. In der Bergerstraße werde alles neu eingerichtet, für die nicht mitumziehenden Geräte sei gesorgt.

Dass es im Colosseum ab Juli mehr Platz gibt, wird sich an einem erweiterten Angebot an Technik und an Kursen bemerkbar machen. Schon jetzt können die Sporttreibenden zwischen mehr als 30 Kursen pro Woche wählen.

Im Colosseum sind zehn festangestellte oder als Pauschalkräfte beschäftigte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. "Wir alle freuen uns auf den Neustart und sind bester Dinge, dass der Umzugstermin gehalten werden kann", sagt die Inhaberin. Es gebe keinen Plan B. Schließlich gehe es nicht um einen neuen Flughafen für Berlin und auch nicht um den kompletten Neubau eines Fitnessstudios.

Das Kolosseum in Rom war übrigens zwischen 72 und 80 nach Christus errichtet worden - in acht ungemein arbeitsreichen Jahren.