Kommunen stehen zum Regionalpark

"Der Höhepunkt war sicher unser zwanzigjähriges Jubiläum", blickt Geschäftsführer Torsten Jeran zurück. Das Ereignis wurde im Frühjahr mit einem "Landschaftstag" in Berlin-Hohenschönhausen und rund 70 Gästen gefeiert. "Es gibt inzwischen eine gute Zusammenarbeit mit den Kommunen und den Berliner Stadtbezirken", stellt Jeran fest. Auch der Landkreis Barnim habe sich deutlich zum Regionalpark bekannt, was in den vergangenen Jahren nicht immer so gewesen sei. Landrat Bodo Ihrke hatte anlässlich des runden Geburtstages von einer "Erfolgsgeschichte" gesprochen. Es gebe aber noch Aufgaben, die gelöst werden müssten, so damals der SPD-Politiker.

In verschiedenen Schutzgebieten um Altlandsberg (Märkisch Oderland) ist der vorhandene Bestand an Kopfweiden ziemlich beachtlich - der Regionalpark hatte deshalb ein Projekt zum "Erhalt der 1000 Kopfweiden" gestartet. "Der Zustand war besorgniserregend, notwendige Schnittarbeiten wurden in den vergangenen 15 bis 20 Jahren nicht durchgeführt", beschreibt Jeran die Situation. Die Bäume könnten nur gerettet werden, wenn ihr Habitus als Kopfweide aufrecht erhalten werde. Die entsprechenden Arbeiten würden nun nachgeholt, so der Regionalpark-Geschäftsführer. Die Eingriffe sollen dabei behutsam erfolgen. Da sie nur im Herbst und Winter stattfinden könnten, werde man dafür auch noch Zeit bis ins Jahr 2018 hinein benötigen. Das Projekt wird vom Nabu, der Stadt Altlandsberg, dem NaturSchutzFonds Brandenburg sowie der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Märkisch-Oderland unterstützt. Insgesamt stehen mehr als 100 000 Euro zur Verfügung, die Mittel werden hundertprozentig gefördert.

Auch zahlreiche Veranstaltungen wurden vom Regionalpark-Verein, den Mitarbeitern der Geschäftsstelle und weiteren Partnern im vergangenen Jahr organisiert. Dazu gehöre das Altlandsberger Sattelfest, das mit einer Feldmark-Tour von Ahrensfelde in die Kommune im Nachbarkreis begleitet wurde. Bei den Besuchern war auch das Regionalparkfest im September im Blumberger Lenné-Park gut angekommen. Es fand erstmals gemeinsam mit "Ahrensfelde in Bewegung" statt. Sportlich ging es auch beim inzwischen 19. Regionalparklauf Barnimer Feldmark zu, bei dem die Männer und Frauen insgesamt vier verschiedene Distanzen unter ihre Füße nehmen konnten. Darüber hinaus beteiligte sich der Verein an verschiedenen Weihnachtsmärkten.

Der Regionalpark widmet sich auch verstärkt dem digitalen Marketing. "Das Projekt richtet sich vor allem an unsere Berliner Gäste", so Jeran. Geplant seien beispielsweise thematische Touren für Radfahrer. Entsprechende Vorschläge könnten Interessierte dann im Internet abrufen. Mitte dieses Jahres sei mit ersten Ergebnissen zu rechnen. Fördermittel in Höhe von 37 000 Euro über das LEADER-Programm stehen bereit.

Zumindest der "Tafelgarten" in Blumberg, bisher gab es auch einen in Tiefensee, soll erhalten bleiben. Dort werden fünf sogenannte MAE-Kräfte beschäftigt sein und Obst sowie Gemüse anbauen. Dieses wird dann der "Bernauer Tafel" kostenlos zur Verfügung gestellt, die es wiederum an bedürftige Menschen abgibt.

Zwei weitere Mitarbeiter beschäftigen sich damit, "Erlebnisräume" zu schaffen. Sie sollen, ausgehend von bereits vorliegenden Konzepten, herausfinden, was die einzelnen Kommunen realisieren können. "Dabei geht es zum Beispiel um Sitzgruppen, aber auch um Feldsteine an den Pilgerwegen", sagt der Regionalpark-Chef.

Jeran ist zudem froh, dass der Regionalpark im Koalitionsvertrag von SPD, Linken und Grünen in Berlin verankert ist. Auch im Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion sei er wiederzufinden. "Das ist ein gutes Zeichen", betont der Geschäftsführer.