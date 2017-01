GeflÃ¼gelpest in Kyritzer Betrieb

artikel-ansicht/dg/0/

Kyritz (dpa) In einem Putenbestand bei Kyritz (Ostprignitz-Ruppin) ist der Geflügelpest-Erreger H5N8 entdeckt worden. 11000 Tiere wurden bereits getötet, teilte der Landkreis am Mittwoch in Neuruppin mit. Seit einiger Zeit gab es in dem Mastbetrieb ein vermehrtes Tiersterben. Daraufhin wurden verendete Tiere auf Vogelgrippe getestet. Das Friedrich-Löffler-Institut auf der Ostsee-Insel Riems wies zweifelsfrei die hochansteckende Variante des Geflügelpestvirus nach. Die Ursache für die Infektion sei derzeit noch unklar, ergänzte eine Sprecherin des Potsdamer Verbraucherschutzministeriums.