Die Athleten kommen ins Zentrum

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Mitwirken an der Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung und neue Formen der Öffentlichkeitsarbeit nennt Stefan Köber als zwei Schwerpunktaufgaben des Stadtsportbundes in diesem Jahr. Der neue Leiter der Geschäftsstelle wirbt auch für Veranstaltungen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543862/

Großer Zuspruch bei der Premiere: Am ersten "Lauf ohne Grenzen - Bieg bez granic" zwischen Slubice und Frankfurt nahmen mehr als 300 Aktive teil. In diesem Jahr wird der Lauf als Drittelmarathon und wieder zum Hansestadtfest im Juli stattfinden

Gro√üer Zuspruch bei der Premiere: Am ersten "Lauf ohne Grenzen - Bieg bez granic" zwischen Slubice und Frankfurt nahmen mehr als 300 Aktive teil. In diesem Jahr wird der Lauf als Drittelmarathon und wieder zum Hansestadtfest im Juli stattfinden © Michael Benk

Stefan Köber leitet nach der Pensionierung von Klaus-Peter Karafiat seit Jahresbeginn die Geschäfte des Stadtsportbundes. Das Wirken dort ist dem siebenfachen Deutschen Meister im Boxen, Dritter der Junioren-WM 2002 und Zweitem der Military World Games 2011, nicht neu. Parallel zu seiner sportlichen Laufbahn hatte er 2009 ein duales Studium zum Bachelor of Art/Sportmanagement begonnen und war beim Stadtsportbund tätig. "Meine Bachelor-Arbeit zum Thema Kostencontrolling in non-profit-Organisationen habe ich am Beispiel des SSB geschrieben. Daraufhin wurde hier ein Kostenstellensystem eingeführt, das mehr Transparenz in die Buchführung brachte und bis heute beibehalten wird", berichtet der 32-Jährige. Nach einer ehrenamtlichen Phase setzte er von 2013 bis Ende 2016 seine vom Berufsförderungsdienst der Bundeswehr finanzierte und vor allem organisatorische Tätigkeit (unter anderem Aus- und Weiterbildungen) fort.

Als Geschäftsstellenleiter sieht er den Hauptschwerpunkt im Mitwirken an der Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung, die unter Federführung des Sport- und Schulverwaltungsamtes erfolgt. "Die Sportstätten sind unsere größte Baustelle, viele sind ein einem katastrophalen Zustand, die Doppelnutzung durch Schul- und Vereinssport macht es nicht leichter." Zudem hätte er gern zwei zusätzliche Stellen beim Stadtsportbund, um die Aufgaben für die Arbeit mit Kitas und im Senioren- und Gesundheitssport besser zu verteilen. Derzeit sind neben Köber im Stadtsportbund Axel Schulze, Hans-Jürgen Waschke und eine Praktikantin vom Oberstufenzentrum tätig.

Wichtig bleibe die finanzielle Unterstützung des Sports durch Partner. "Wir hatten Vorgespräche mit den Frankfurter Stadtwerken und der Sparkasse Oder-Spree und können auf sie wieder zählen." Der Geschäftsstellenleiter verweist auf die 15 000 Euro, die durch sie im Vorjahr an Vereine flossen. "Nur mit Mitgliedsbeiträgen können Vereine ihre Arbeit nicht stemmen, die Beiträge sollen human bleiben." Umso erfreuter war auch Stefan Köber, als zum Jahresende doch noch der städtische Haushalt genehmigt und die Verwaltung Zuschüsse für freiwillige Leistungen an den SSB überwies. Einige Vereine hatten angezeigt, dass sie ohne Zuschüsse Probleme bekämen. "Vereine sind auch ein wichtiges gesellschaftliches Standbein. Sie gehören dazu, um unsere Stadt liebens- und lebenswert zu machen. Ich als ehemaliger Sportler kann nur betonen, dass Sport eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist. Was würden die 3000 Kinder und Jugendliche, die derzeit in Frankfurter Vereinen organisiert sind, wohl sonst machen?", fragt er rhetorisch und denkt auch an seinen siebenjährigen Sohn, der beim Boxclub Sport treibt. Insgesamt bleibe es wichtig, die Vereinsstruktur in ihrer Breite mit Freizeit- und Wettkampfsport, Spitzensport auf hohem Niveau, Kinder- und Jugendsport, Gesundheits- und Seniorensport zu erhalten.

Um die Arbeit der Vereine mehr in die Öffentlichkeit zu bringen, sollen moderne Wege bestritten werden. Gemeinsam mit Centermanager Christian Krause ist vereinbart, in den Lenné Passagen Sportarten vorzustellen. Den Anfang sollen Boxer, Ringer, Judoka machen. "Wir wollen gemeinsam für den Sport werben, auf diese Weise auch mehr Zuschauer zu Veranstaltungen locken." Auch im Stadtfernsehen soll der Frankfurter Sport präsenter werden. Mittlerweile gebe es auch eine Facebook-Seite des Stadtsportbundes, die von Zuarbeiten der Vereine lebt. "Es wäre schön, wenn uns mehr Termine mitgeteilt würden. Und ich komme auf Einladung auch in die Vereine", wirbt Köber.

Unter Federführung des Stadtsportbundes oder weiterer Partner sind bewährte Veranstaltungen bereits festgezurrt: So der Stadtsporttag, das deutsch-polnische Sportfest, Wettbewerbe zum Stadtfest, das Sommerfest und der DAK-Firmenlauf. Den Lauf ohne Grenzen, der mit 311 Startern eine hoffnungsvolle Premiere zum Stadtfest erlebt hatte, wird es in diesem Jahr als Drittelmarathon, aber wieder mit Start und Ziel in Slubice und Teilstrecke durch Frankfurt geben (14,065 km). 600 Läufer könnten es diesmal werden. Damit Starter nicht wieder im Autobahnstau stecken bleiben, will der Slubicer Partner SOSIR einen Shuttleservice nahe der Stadtbrücke einrichten. Für den Oderturmlauf ist ein Programm für Kinder angedacht, um mehr Zuschauer zu erreichen. Für weitere Aktionen stehen noch Gespräche aus.

Wichtig sind dem neuen Geschäftsstellenleiter und dem Präsidium eine engere Zusammenarbeit mit der Frankfurter Sportjugend. "Wir sehen uns als eine Einheit, wollen die Mitarbeiter in unsere Räumlichkeiten holen und die Kräfte bündeln."

Der SSB bietet auch wieder mehrere Aus- und Weiterbildungen an, die von fünf eigenen qualifizierten Referenten sowie je nach Thema weiteren Referenten abgesichert werden. Köber verweist unter anderem auf eine Info-Veranstaltung am 14. Februar zur Integration durch Sport, in der die verschiedenen Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden. Bei der Ausbildung von Übungsleitern werde es wichtig, Formen der Kooperation mit den Landkreisen Oder-Spree und Märkisch-Oderland zu finden, da Vereine aus dem Umland das Frankfurter Angebot stark mitnutzen.

Kontakt und weitere Informationen zu aktuellen Veranstaltungen und Weiterbildungen: Telefon 033560688887, Mail: buero @ssb-ffo.de, www.ssb-ffo.de