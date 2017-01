Noch viele weiÃŸe Flecken

artikel-ansicht/dg/0/

Auch über den tieferen Sinn und die Bedeutung der Karte kann nun engagiert diskutiert werden. Ist es lediglich das Dankeschön an jene Ehrenamtler, die es schon gibt oder sollte sie nach und nach so aufgewertet werden, dass sie künftig sogar Menschen ins Ehrenamt lockt? Und sollten Freifahrten mit Bus und Bahn zumindest in einem gewissen Maß nicht unbedingt auch in Brandenburg zum Angebot gehören?

Entscheidend dürfte sein, das Ehrenamt an sich in der Diskussion zu halten und sein Ansehen weiter zu steigern. Ein deutliches Plus bei den Unterstützer-Zahlen dürfte dabei das deutlichere und wichtigere Zeichen sein als eine finanzielle Aufwertung der Karte. Denn es ist so und es sollte auch dabei bleiben, dass die Bürger sich nicht zum eigenen Vorteil engagieren, sondern zum Wohle der Gesellschaft. Um diese Botschaft zu verbreiten, sollten die weißen Flecken bei der Ehrenamtskarte schnell verschwinden.