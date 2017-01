"Erfolgsbilanz"

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Auch auf dem Balkan, auch in Griechenland ist jetzt Winter. Tausende Flüchtlinge vegetieren dort bei Eiseskälte in unbeheizten Zelten im Schnee. Wenn die Temperaturen demnächst wieder steigen, sitzen sie im Matsch. Die Bilder davon sind unserer Aufmerksamkeit, unserem Interesse entschwunden. Man sollte freilich daran erinnern, wenn der Bundesinnenminister die deutliche Drosselung des Flüchtlingszustroms nach Deutschland als Erfolg bilanziert.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543870/

Wenn er davon spricht, dass es gelungen sei, "das Migrationsgeschehen zu ordnen", dann ist damit nicht nur die hiesige Bürokratie gemeint, die, das muss man anerkennen, Tritt gefasst hat, sondern vor allem die Blockade der Balkan-Route und der EU-Türkei-Deal. Das gewünschte Ergebnis - weniger Flüchtlinge nach Europa - hat sich eingestellt; human sieht anders aus.

Das Problem ist: Europa versucht sich abzuschotten, ohne indes die Fluchtursachen - jetzt und in naher Zukunft - beseitigen zu können; weder in Syrien noch in Afrika, dessen Menschen über das Mittelmeer kommen. Das Flüchtlingsproblem wäre zumindest zu entschärfen, wenn sich die gesamte EU an einer Lösung beteiligen würde. Tut sie aber nicht und bringt damit einige wenige Staaten wie Deutschland an die Belastungsgrenze inklusive politischer Zerreißprobe.