Die GrÃ¼nen - das alte Lied

Was ist passiert, dass Ex-Parteichef Reinhard Bütikofer schon vor einem "Sturz in die Bedeutungslosigkeit" warnt und der Tübinger OB Boris Palmer verlangt: "Wir müssen uns neu aufstellen?" Sind das nur Kassandrarufe aus dem südwestdeutschen Realo-Lager? Zu verstehen wäre das, denn über die unbedarften Kommentare der Vorsitzenden Simone Peter zur Kölner Polizei-Strategie in der Silvesternacht durfte man tatsächlich irritiert sein, und was Jürgen Trittin geritten hat, sich bereits zu diesem Zeitpunkt um einen Posten in der nächsten Bundesregierung zu bewerben, erschließt sich auch nicht unmittelbar.

So stehen die Grünen nach diesem Fehlstart ins Superwahljahr unerwartet unter Druck, wo sie doch mit dem Abschluss der Urwahl ihrer Spitzenkandidaten Mitte nächster Woche eher in die Offensive gehen wollten. Und selbst auf diesem vermeintlich werbewirksamen Verfahren praktizierter Basisdemokratie liegt ein Schatten, weil die einzige Frau im Bewerber-Quartett, Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt, dank der Quote gesetzt ist und das Mitglieder-Votum dadurch mindestens teilweise zur Farce wird.

Dass sich der Bundesvorstand angesichts dieser Ausgangssituation als "absolut einiges Kraftzentrum" feiert und obendrein behauptet: "2017 - dies ist unsere Zeit", grenzt schon an Realitätsverweigerung. Tatsächlich leidet die Doppelspitze der Partei seit Jahren an chronischer Disharmonie, und ob sich daran etwas ändert, darf bezweifelt werden.

Auch wird der Konflikt zwischen dem oppositionellen Gestus der Bundesgrünen und dem föderalen Regierungspragmatismus von immerhin elf Landesverbänden in den kommenden Monaten mit aller Schärfe sichtbar werden. Diversität ist gut für die Natur, aber schlecht für die Öko-Partei. Jürgen Trittin versus Winfried Kretschmann - das hat den Grünen schon das Ergebnis bei der Bundestagswahl 2013 verhagelt. Es deutet viel darauf hin, dass es 2017 ein Revival geben könnte.