Die Kohle ist noch nicht am Ende

Rund 150 bis 200 Tonnen Kohle pro Jahr liefert die RHD vorwiegend im Raum Beeskow an ihre Kunden aus. "Es sind vor allem private Kunden, keine Firmen, die noch Kohlen verlangen", sagt Bereichsleiter Daniel Schwermer. Manche heizten damit noch ihr ganzes Haus, ihre Kachelöfen oder den Kamin, manche nehmen die Kohle als zusätzlichen Brennstoff. So auch Joachim Pöhl aus Kossenblatt. Er hat am Montag seine Kohlenbestellung bekommen: eine Palette gebündelter Briketts. "Die kommen in dem Schuppen und bei Bedarf hole ich sie raus", so der 60-Jährige. Er schwört auf Kohle, seit er einen neuen modernen Küchenherd mit Ceranfeld hat, den man mit Holz und Kohle heizen kann. "Wenn wir den Herd anmachen und die Türen zur Veranda, zum Flur und zum Wohnzimmer öffnen, zieht die Wärme durch das ganze Haus", schwärmt Pöhl. "Die Gasheizung machen wir nur noch an, wenn es draußen richtig kalt ist. Dadurch können wir viel Heizkosten sparen." Zumal er Holz aus dem eigenen Wald verbrennen kann, nutzt Pöhl die Möglichkeit, mit Kohle das Feuer länger am Glühen zu halten.

"Kohle ist immer noch das billigste Medium", weiß Schwermer. Eine Tonne Lausitzer Rekord-Braunkohle - nur mit dieser handelt RHD - kostet 265 Euro zuzüglich Anfahrtskosten. "Man hat zwar einen Mehraufwand, muss Kohlen tragen, die Asche wegräumen, aber es ist preiswerter." Wer seine Kohle gebündelt in Paletten oder die "lose Ware" ins Haus getragen haben möchte, muss diesen Aufwand extra bezahlen. "Das Reintragen kostet pro Tonne 60 Euro", berichtet Schwermer. Diese Leistung werde eigentlich nur älteren oder behinderten Menschen angeboten. Denn für solche schwere körperliche Arbeit sei kein Mitarbeiter zu begeistern.

Im Vergleich ist der Kohlehandel bei der RHD nur eine kleine Säule. Das weitaus größere Geschäft ist das mit dem Heizöl. "Wenn es kalt wird und das Thermometer sinkt, rufen natürlich mehr Kunden an, um Nachschub zu ordern. Der Ölpreis ist tagesabhängig und auch abhängig von der Menge", informiert Mitarbeiterin Mandy Schulze. Am Montag kostete der Liter 62 Cent bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern. Wer das qualitativ bessere Heizöl plus orderte, musste für die gleiche Menge etwa 60 Euro mehr bezahlen. "Langfristig spart man, auch wenn das Heizöl plus etwas teurer ist", soMandy Schulze. "Es hat einen höheren Effekt bei der Verbrennung, ist gut für einen störungsfreien Betrieb und riecht nicht so." Etliche Kunden würden sich bereits zu Gunsten der Qualität entscheiden.

Die Bestellmengen seien oft abhängig vom Geldbeutel, günstigere Sommerpreise gebe es schon lange nicht mehr. Nach einer Öllieferung kassiert der Fahrer direkt an der Haustür. "Wir haben Hightech im Fahrzeug. Die Rechnung kann sofort ausgedruckt werden, der Kunde kann mit EC-Karte bezahlen." Möglich sei es auch, für eine Ratenzahlung ein sogenanntes "Wärmekonto" einzurichten. Wer Kohle bestelle, muss bar bezahlen oder per Einzugsermächtigung. Der Fahrer bringe die Rechnung und den Wiegeschein mit. Mit diesem habe der Kunde den Nachweis, dass er nur die Menge bezahlt, die er tatsächlich bekommt. Anders, als bei Kohlelieferanten, die noch Säcke trügen.

Seit Anfang dieses Jahres bietet die RHD in ihrem Energiegeschäft nicht nur Heizöl und als Nischenprodukt Kohle an, sondern auch Gas und Strom. "Unser Ziel ist es, zukünftig, als kompetenter und regionaler Energielieferant wahrgenommen zu werden", sagt Geschäftsführer Frank Wagner. Die Vorteile seien günstige Preise, keine Vorkasse, eine Preisgarantie bis zu 36 Monate und ein Ansprechpartner vor Ort.