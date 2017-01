Polizeibericht Schwedt vom 11.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde. Die Polizei der Inspektion Uckermark hat eine Einbruch- und Diebstahlserie vom Herbst vergangenen Jahres aufgeklärt. Zahlreiche Vernehmungen und Ermittlungen in und um Angermünde brachten die Beamten auf die Spur zweier 20 und 25 Jahre alten Männer, die die Diebstähle aus Kellern, Gartenhäusern, Garagen und Nebengelassen begangen haben sollen. In der Wohnung des Jüngeren, der festgenommen werden konnte, wurden zwei gestohlene Fernseher, Werkzeugkoffer, eine Heckenschere, Werkzeug und Lautsprecherboxen gefunden. Nach dem Älteren wird noch gefahndet. 17 Taten seien den Männern zugeordnet worden, so ein Polizeisprecher.

Einbruchsspurenan der Wohnungstür

Templin. Einbrecher haben am Dienstag versucht, die Tür einer Wohnung in der Straße der Jugend in Templin aufzubrechen. Offenbar gelang es ihnen nicht. Der Mieter entdeckte die Spuren an der Tür und informierte die Polizei. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro.