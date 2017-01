Polizeibericht Bernau vom 11.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Schönebeck. Gleich zwei Groß Schönebecker haben am Mittwoch Anrufe von falschen Polizisten bekommen. Die angeblichen Kriminalbeamten fragten den 66-Jährigen und den 80-Jährigen, wann die Hausbewohner anwesend seien und wie viele Personen in den Haushalten lebten. Beiden kamen die Anrufe mit jeweils unterdrückter Rufnummer merkwürdig vor. Sie legten auf und informierten sofort die richtige Polizei. Diese warnt davor, auf derartige Gespräche einzugehen und rät, nach solchen Anrufen die Polizei zu informieren – entweder in den Polizeidienststellen oder über den Notruf 110.

Einbrecherflüchtet

Ahrensfelde. Im Hasenwinkel in Ahrensfelde hat der Besitzer eines Einfamilienhauses am Dienstagabend einen Einbrecher überrascht und in die Flucht geschlagen. Er hatte seltsame Geräusche gehört und dann gesehen, wie ein Mann gerade versuchte, die Hauseingangstür aufzubrechen. Als der Einbrecher ihn bemerkte, rannte er Richtung S-Bahnhof weg. Wie sich herausstellte, hatte sich der Einbrecher zuvor schon an der Schuppentür zu schaffen gemacht.

Diebe lassenBagger stehen

Werneuchen. Diebe sind in der Nacht zum Dienstag mit ihren Versuchen gescheitert, zwei Bagger in der Reitweinstraße in Werneuchen zu stehlen. Den ersten konnten sie aufgrund eines technischen Defekts nicht fortbewegen, beim zweiten gelang es ihnen nicht, die Fahrertür zu öffnen. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Teures Werkzeugverschwunden

Zepernick. Aus einem Werkstattgebäude in der Birkholzer Straße in Zepernick haben Einbrecher elektrische Werkzeug gestohlen. Schaden: rund 6000 Euro.

Berlin. Die Alexandrinenstraße in Berlin-Kreuzbwerg ist zwischen Stallschreiberstraße und Oranienstraße wegen einer Baustelle noch bis Ende Januar komplett für den Verkehr gesperrt.

Verkehrstipp