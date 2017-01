Die Not mit der Notdurft

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenh√ľttenstadt (MOZ) Gerade einmal eine ausgewiesene öffentliche Toilette gibt es in Eisenhüttenstadt. Das dürfte mit ein Grund sein, weshalb mitunter die Notdurft in Büschen und Sträuchern verrichtet wird. In Eisenhüttenstadt gibt es Schwerpunkte.

150000 Mark hat sie einmal gekostet und sie belastet den städtischen Haushalt laut Haushaltsplan jährlich mit rund 10000 Euro: Die Toilettenanlage auf dem Bauernmarkt liegt etwas versteckt und dürfte vor allem von den Händlern, die an mehreren Tagen mit Ständen auf dem Bauernmarkt stehen, genutzt werden. Wobei es auch immer mal Beschwerden darüber gab, dass die Toiletten nicht wirklich einladend sind. Die wenigen finanziellen Rahmendaten zeigen aber schon: Der Betrieb einer öffentlichen Toilette samt Reinigung und Instandhaltung, ist teuer. Viele Städte scheuen deshalb die Investition, zumal die Anlagen nicht immer dort gebaut werden können, wo sie benötigt werden.

In Eisenhüttenstadt gibt es mehrere Stellen, wo sich vor allem in den Sommermonaten mehrere Personen treffen, Getränke zu sich nehmen und anschließend ihre Notdurft in Büschen und Sträuchern verrichten. Eine ganze Zeit lang war das Gartenfließ an der Diehloer Straße solch ein Brennpunkt, wo sich vor allem Anwohner über die "Wildpinkelei" beschwert haben. In diesem Sommer kam ein Bereich am Oder-Spree-Kanal in Höhe des Inselblicks hinzu. "Leider wird die Sicht durch ,trinkende Dauergäste' auf den Bänken am Kanal getrübt", schrieb vor einiger Zeit ein Anwohner im Beschwerdeportal "Maerker". "Die Notdurft wird ungeniert in den Strauchflächen verrichtet. Dies aber leider nicht einmalig, sondern von dem selben Personenkreis ständig und bei schönem Wetter ganztägig. Spaziergänger oder spielende Kinder werden nicht als hinderlich betrachtet." Der Anwohner macht die Erfahrung, die auch andere machen: "Eine persönliche Klärung erwirkte nur, dass sich jetzt noch öffentlicher zur Schau gestellt wird."

Die Stadt hatte damals versprochen, darauf mit mehr Kontrollen der Außendienstmitarbeiter des Ordnungsamtes zu reagieren. Auch im Bereich der Gubener Straße hatte es schon entsprechende Beschwerden gegeben,wobei sich die Lage am Gartenfließ nach Angaben der Stadtverwaltung beruhigt hat.

Doch es ist nicht ganz leicht, Übeltäter wirklich zu bestrafen. Sie müssen gleichsam auf frischer Tat ertappt werden. Wie schwierig das ist, zeigt die etwas maue Bilanz. "Im Jahr 2013 wurde ein Übeltäter im Bereich Gartenfließ erwischt und daraufhin wurde eine Verwarnung mit Verwarnungsgeld verhängt", teilte die Stadtverwaltung auf eine entsprechende Anfrage mit.Eine andere Möglichkeit ist, dass sich Zeugen finden, die den Vorgang bestätigen, zur Not auch vor Gericht unter Angabe ihres Namens aussagen. Doch daran scheitert es meistens.

Eine andere Möglichkeit des Ordnungsamtes in Zusammenarbeit mit der Polizei ist es, die Täter direkt anzusprechen oder auch Platzverweise auszusprechen.

Wobei es nicht direkt gesetzlich verboten ist, seine Notdurft in der Öffentlichkeit zu verrichten. Es gibt dafür nicht einen extra Paragraphen. Vielmehr wird dies unter einem "Verstoß gegen die öffentliche Ordnung" einsortiert. Im Paragraphen 118 heißt es dort, dass derjenige eine Ordnungswidrigkeit begeht, der eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden. Der oben beschriebene Vorgang fällt demnach eindeutig unter diesen Paragraphen, da das gedeihliche Zusammenleben durch solche Fälle gestört wird.

Wer erwischt wird, für den könnte es teuer werden. Demnach können Ordnungswidrigkeiten mit einer Geldbuße geahndet werden, die sich maximal auf 1000 Euro belaufen.