Polizeibericht Gransee vom 11.01.2017

Gransee (moz) Groß-Schönebeck (GZ) Gleich zwei Bürger im Alter von 80 und 66 Jahren informierten die Polizei darüber, dass sich bei ihnen in Groß-Schönebeck die Kriminalpolizei telefonisch gemeldet habe. In beiden Fällen wurde durch die falschen Kriminalbeamten erfragt, wann die Hausbewohner anwesend seien und wie viele Personen im Haushalt leben. Da es den angerufenen Personen merkwürdig vorkam, legten sie auf und informierten die Polizei. Die Anrufe erfolgten in beiden Fällen mit unterdrückter Rufnummer. Die Polizei wies darauf hin, auf derartige Gespräche nicht einzugehen und die Polizei zu informieren. Dazu sind bekannte Rufnummern der örtlichen Polizeidienststellen oder der Notruf der Polizei 110 zu nutzen.