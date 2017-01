Licht durch Ã–kostrom aus Bayern

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543884/

Die vier städtischen Grundschulen, sämtliche in Regie der Kommune betriebenen Kindertagesstätten, die Feuerwachen, die Friedhöfe und Trauerhallen, die Stadtverwaltung im Rathaus-Center - der Strom, der dort benötigt wird, ist seit 1. Januar umweltfreundlich. Dieser Maßnahme vorangegangen war ein entsprechender Beschluss der Stadtverordnetenversammlung auf Empfehlung der Verwaltung. Ebenfalls vollständig mit Ökostrom arbeitet das Spaßbad Schwapp. Dort gibt es ein Blockheizkraftwerk (BHKW). Der dort erzeugte Strom fällt in die Kategorie der erneuerbaren Energien, und was das BHKW für den laufenden Betrieb nicht schafft, kommt nun ebenfalls aus den neuen Öko-Stromquellen.

Der neue Strom für Fürstenwalde kommt, wie eine europaweite Ausschreibung ergab, von zwei verschiedenen Dienstleistern. Die Liegenschaften werden versorgt von Eon Energie Deutschland, die Straßenbeleuchtung von den Stadtwerken Bad Kissingen (Bayern). Zuvor endeten die Verträge mit den bisherigen Lieferanten, den Stadtwerken Stendal (Sachsen-Anhalt) und Radolfzell (Baden-Württemberg). Dass die Stadt mit Unternehmen aus fernen Ecken in Deutschland zusammenarbeitet, liegt nach Darstellung von Sven Dietrich von der Fachgruppe Bau- und Liegenschaftsmanagement in der Natur der Sache. "Einziges Zuschlagskriterium war der Preis", sagt er.

Den neuen Partnern nimmt die Stadt pro Jahr eine Menge von etwa 3,7 Millionen Kilowattstunden ab, der etwas größere Anteil entfällt dabei auf die Liegenschaften. Insgesamt sei diese Menge über die Jahre bei der Straßenbeleuchtung etwas reduziert worden, durch die teilweise Umrüstung auf stromsparende LED-Technik oder dimmbare Leuchten. In den Schulen hingegen sei der Stromverbrauch auf konstantem Niveau. Zwar werde die Beleuchtung dort ebenfalls auf LED umgestellt, auf der anderen Seite aber nehme die Zahl stromverbrauchender Geräte wie Laptops, Beamer und Whiteboards zu.

Ein Preisvergleich zum vorherigen Modell mit Strom aus herkömmlichen Energiequellen ist laut Dietrich nicht direkt möglich, da in der Ausschreibung von vorneherein die Belieferung mit Ökostrom als Bedingung genannt worden sei. 2,4 Millionen Euro muss die Stadt für ihren Strom für die nächsten drei Jahre - so lange laufen die neuen Verträge - bezahlen. Das ist etwa ein Prozent mehr als in der Vergangenheit. Nach den Berechnungen der Verwaltung bringt die Umstellung auf Ökostrom eine jährliche Einsparung an Kohlendioxid-Emissionen von mehr als 1500 Tonnen.

Bei der Straßenbeleuchtung hat die Verwaltung bisher unter anderem in der Kirchhof- und Geschwister-Scholl-Straße, auf der Spreebrücke, im südlichen Bereich der August-Bebel-Straße und in der Saarower Chaussee auf stromsparende LED-Leuchten umgestellt. Auf dem Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof soll laut der zuständigen Fachgruppenleiterin Marion Nötzel künftig eine Zeitschaltung zum Einsatz kommen, die das Licht in der Nacht stufenweise etwas dunkler mache.