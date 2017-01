Meistersekt flieÃŸt zeitgleich an drei Orten

artikel-ansicht/dg/0/

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Bei den Kreiseinzelmeisterschaften der Bohlekegler wurden am Sonntag in Neuruppin (Herren A-B-C), Kyritz (Herren, Junioren) und Wittstock (Damen) die Meister ermittelt. Dabei gingen gleich drei Titel an den SV 90 Fehrbellin. Jeweils zweimal setzte sich ein Kegler vom BBC 91 Neuruppin und von Schwarz-Weiß Kyritz die Krone auf. Einmal triumphierte der SV Dreetz. Insgesamt spielten 50 Kegler um die Meisterkrone und um die Qualifikationsplätze zur Regionalmeisterschaft (RM).