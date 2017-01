Sand rieselte monatelang ins Rohr

artikel-ansicht/dg/0/

F├╝rstenwalde (MOZ) Drei Meter tief müssen die Arbeiter in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Fürstenwalde die Erde aufgraben, um an einen kaputten Abwasserkanal zu gelangen. Am Übergang eines Hausanschlusses zum Hauptkanal klafft ein Loch, durch das seit Monaten Sand ins Tonrohr rieselte, sagt Uwe Bausdorf, der Betriebsstättenleiter Abwasser beim Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Fürstenwalde. Irgendwann sackte die Fahrbahn ab. Vergangene Woche wurde die betroffene Stelle mit Baken abgesperrt.