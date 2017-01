Mit Mikrofon und Kamera unterwegs

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Am Sonnabend beim Tag der offenen Tür und nach den Winterferien auf der Homepage der Albert-Schweitzer-Oberschule wird es zu sehen sein: das neue, von Schülern produzierte Video zur Berufsorientierung. Am Mittwoch wurde es den Neuntklässlern von den neun beteiligten Schülern vorgestellt: Leon Seemann, Wenzel Bolatzky, Sara Sharfo, Michelle Nußbaum, Fin Mathis Ingwersen, Tim Maier, Toni Burgstaller, Hanah Engel und Maria Hadera. Mit Unterstützung der gemeinnützigen GmbH Büro Blau - räume.bildung.dialoge und Lehrerin Simone Boywitt startete die Oberschule das einwöchige Projekt, das über Fördermittel finanziert wurde.

Den Akteuren, die mit i-Pad, Kameras, Stativ und Mikrofon unterwegs waren, und natürlich auch den Zuschauern hat es gefallen. Mit Witz und auch ganz ernsthaft wird gezeigt, wie die Schule ihre Schüler aufs (Berufs-)Leben vorbereitet. Ob beim Tag der Kulturen, wo vieles auf Englisch abläuft, bei der Aktion Tagwerk, wo soziale Kompetenzerworben wird, oder beim Zukunftstag, wo die Schüler in die verschiedensten Berufe hineinschnuppern können. Zu sehen sind unter anderem Schüler im Beeskower Spanplattenwerk oder im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum Frankfurt (Oder), wo in der Metallwerkstatt auch mal ein "Liegestuhl für Handys" hergestellt werden durfte. Dazwischen gibt es Interviews mit Lehrausbildern, Vertretern der Arbeitsagentur, die den Weg zeigen, wie es lang geht, wenn die Jugendlichen sich für einen Beruf entscheiden müssen. Auch Schulleiter Frank Boywitt kommt in dem Video zu Wort: "Wir erwarten von unseren Schülern die Bereitschaft, sich anzustrengen, den Willen zum Lernen und Talent zu zeigen. Andererseits haben während der Praktika auch die Betriebe die Möglichkeit, Fähigkeiten bei den Schülern zu entdecken, auch wenn die Noten mal nicht so gut sind."

Insgesamt zeigte sich der Schulleiter begeistert von dem Video. Es soll auch dazu dienen, dass die Oberschule den Titel "Hervorragende Schule mit Berufsorientierung" erneut wiedererlangt