Das Reformhaus schlieÃŸt Ende April

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Und wieder geht in Eisenhüttenstadt eine kleine Ära und vor allem ein Stückchen Vielfalt verloren. Das Reformhaus in der Lindenallee wird Ende April schließen - wenn nicht noch ein ganz großes Wunder geschieht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543901/

Nach 21 Jahren ist Schluss: Rosi Hofert, Inhaberin des Reformhauses in der Lindenallee, geht in Rente.

Nach 21 Jahren ist Schluss: Rosi Hofert, Inhaberin des Reformhauses in der Lindenallee, geht in Rente. © MOZ/Gerrit Freitag

"Was mir am meisten fehlen wird, das sind die Kunden", sagt Rosi Hofert. Die 65-Jährige ist Inhaberin des Ladens und geht im Frühjahr in Rente. Der Schlussstrich ist also keine Überraschung, sondern etwas, mit dem sie sich seit Monaten auseinandergesetzt hat. Und ein wenig freut sie sich auch schon auf das, was danach kommt: "Da hab' ich dann endlich wieder Zeit für die Dinge, die ich in den letzten Jahren neben der Arbeit einfach nicht mehr geschafft habe."

Seit 1995 gibt es das Reformhaus in Eisenhüttenstadt - zunächst befand sich der Laden jedoch ein halbes Jahrzehnt in der Fürstenberger Königstraße. Die Entscheidung, sich selbstständig zu machen, ist der Tatsache geschuldet, das Rosi Hofert mit gut 40 Jahren keine Anstellung mehr fand und arbeitslos war. Das hielt die Frau, die zu DDR-Zeiten im Farben- und Tapetenladen, im Wohnungsbaukombinat und in einem Schälbetrieb gearbeitet hatte und nach der Wende in einem Autohaus in Fünfeichen tätig war, jedoch nicht aus. Und gesunde Ernährung, dafür hatte sie sich schon immer interessiert. Also machte sie ihre Ausbildung zum Reformhausfachberater und einen Schein für freiverkäufliche Arzneimittel - und dann konnte das Abenteuer Selbstständigkeit beginnen.

"Als es damals losging in Fürstenberg, da gab es dort noch den Schlecker und andere Geschäfte, die mittlerweile zugemacht haben", erinnert sich Rosi Hofert. Auch sie entschied sich nach knapp fünf Jahren und einem guten Angebot für einen Umzug mit dem Reformhaus in die Lindenallee. "Für mich war das der richtige Schritt. Was den Umsatz angeht, war das ein Unterschied wie Tag und Nacht." Angestellte hatte sie nie. Es gab zwar mal eine Praktikantin und in den Anfangszeiten half mal eine Angestellte aus dem damals noch existenten Frankfurter Reformhaus aus, aber ansonsten stand Rosi Hofert ganz allein im Laden - jeden Tag etwa zehn Stunden. "Das wird natürlich mit dem Alter immer schwieriger", sagt sie. In den vergangenen Jahren war sie deshalb auch froh über die Hilfe ihres Mannes, der ab und zu hinter den Kulissen wirkte und mit den Kunden scherzte. Ab 1. Mai haben beide mehr Zeit für sich, den Garten und die Familie.

Eine Nachfolgerin für das Reformhaus hat Rosi Hofert bislang nicht gefunden. Sie habe mit vielen gesprochen, aber ohne Erfolg. Theoretisch könnten sich Interessenten auch noch jetzt bei ihr melden. Ansonsten ist Ende April Schluss mit dem Reformhaus. "Der Umsatz ist in den letzten Jahren nach oben gegangen. Die Menschen werden gesundheitsbewusster", sagt sie. "Und den Standort hier kennen sie. Das wäre ein Vorteil."