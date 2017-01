Patrick SchlÃ¼ter kÃ¼ndigt Traineraus in Brieselang an

artikel-ansicht/dg/0/

"Pit", so wird Patrick Schlüter von allen im grün-weissen Umfeld genannt, sagte dem Vorstand: "Mit dem Aufstieg in die Oberliga ist ein Traum für mich wahr geworden. Ich denke, die Entwicklung des Männerteams sucht in der Region seinesgleichen." Deshalb wolle er seinen Vertrag nicht weiter verlängern.

Michael Jacob, Vereinsvorsitzender, dankte Schlüter für seinen jahrelangen Einsatz und seine erfolgreiche Tätigkeit, die im Sommer des vergangenen Jahres den Zenith mit dem Aufstieg in die Oberliga Nordost erreichte. "Mit Pit hat ein Brieselanger Urgestein den Verein über Jahre geprägt. Er hat maßgeblichen Anteil an der steilen Entwicklung der 1. Herrenmannschaft sowie des gesamten Vereins. Er war sowohl als Spieler, wie auch als Trainer eine Bereicherung für den Verein und wir hoffen alle, dass er uns in seinen anderen Funktionen noch lange erhalten bleibt. Das Pit uns rechtzeitig informiert hat, gibt uns die Möglichkeit, frühzeitig auf die Suche nach einem Trainer zu gehen. Wir gehen davon aus, auch in der kommenden Saison in der Oberliga zu spielen." In der laufenden Oberligasaison steht das Team aktuell auf dem 14. Platz.

Schlüter hat seine Trainerkarriere im Nachwuchs des SV Grün-Weiss Brieselang begonnen und dann das Amt als Spielertrainer der Herrenmannschaft im Jahre 2008 in der Kreisliga übernommen. Als Kreismeister 2012 ging es über die Landesklasse und Landesliga für die Grün-Weissen bis in die Brandenburgliga, wo es ihnen als Aufsteiger gelang, direkt den Landesmeistertitel 2016 zu gewinnen.