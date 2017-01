artikel-ansicht/dg/0/

Gransee (GZ) Pendler haben die neuen Stellplätze am Granseer Bahnhof bereits in Beschlag genommen. Am Mittwoch nun erläuterten Nico Zehmke vom Amt Gransee und der stellvertretende Bürgermeister Klaus Pölitz (Linke) Details des Bauprojekts und gaben einen Ausblick auf weitere geplante Arbeiten im Bahnhofsumfeld.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543915/

Die Nachfrage steigt wohl erst im Frühjahr: Der stellvertretende Fachbereichsleiter Nico Zehmke und Gransees Vize-Bürgermeister Klaus Pölitz (von links) an den neuen, überdachten Farradstellplätzen am Granseer Bahnhof. Platz ist für 44 Zweiräder.

Die Nachfrage steigt wohl erst im Frühjahr: Der stellvertretende Fachbereichsleiter Nico Zehmke und Gransees Vize-Bürgermeister Klaus Pölitz (von links) an den neuen, überdachten Farradstellplätzen am Granseer Bahnhof. Platz ist für 44 Zweiräder. © MZV

100 neue Pkw-Stellplätze - das hört sich viel an, "aber man muss teilweise schon etwas suchen, um einen freien zu finden", hat Klaus Pölitz beobachtet. Der Bau habe sich also gelohnt. Die gute Nachricht für Pendler und andere Bahnreisende, die mit dem Auto zum Bahnhof kommen: 45 weitere Parkplätze sollen in einem zweiten Bauabschnitt folgen. Auch wenn dieser noch etwas auf sich warten lässt. Die Erweiterung stehe in Zusammenhang mit dem Bebauungsplan (B-Plan)für das Gewerbegebiet Südost, erläuterte Nico Zehmke. Da der Verkehr künftig über die neu zu bauende Straße zwischen dem Ortsausgang in Richtung Kraatz und der Templiner Chaussee geführt werden soll, ist dann zwischen der neuen Park-&-Ride-Anlage und dem Kraatzer Weg Platz für weitere Stellflächen. "Aber das hängt davon ab, wie wir mit dem B-Plan vorankommen", so Zehmke.

Für den im Dezember fertiggestellten ersten Abschnitt hatten die Arbeiten im Februar mit Abbrucharbeiten auf dem Gelände östlich der Bahngleise begonnen. Während die Granseer Firma Stange für die Elektroanlagen verantwortlich zeichnete und Gartenbau Gerth aus Zehdenick den Landschaftsbau-Part übernahm, war für den Straßenbau Baukontor Lange aus Feldberg verantwortlich, nannte Klaus Pölitz die am Bau Beteiligten. Um den Abriss kümmerte sich ein Perleberger Unternehmen. Die Planung haben in bewährter Weise das Büro Weiland Gransee und sowie Fugmann und Janotta aus Berlin übernommen, so Pölitz weiter.

Neben den 100 neuen Pkw-Stellplätzen entstanden auch 44 überdachte Einzelstellplätze für Fahrräder. 51 neue Bäume wurden obendrein gepflanzt. Kostenpunkt für alles, inklusive Planung: 720000 Euro - mit einer 75 Prozent-Förderung vom Landesministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft aus dem Topf zur "Förderung von Investitionen für den öffentlichen Personenverkehr im Land Brandenburg". Neu angelegt worden sei auch eine weitere Zuwegung zum Bahnsteig, ergänzte Nico Zehmke, der in diesem Zusammenhang von einer "sehr angenehmen Zusammenarbeit" mit der Deutschen Bahn sprach. In Zusammenarbeite mit dem Unternehmen plant die Stadt überdies umfangreiche bauliche Veränderungen am Fußgängertunnel. "Das Vorhaben als solches ist planfestgestellt", so Zehmke. "Wir sind jetzt in der Vorbereitung, ob aber im nächsten Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden kann, kann ich momentan nicht sagen." Zu bedenken sei, dass das Grundstück nicht der Stadt gehöre, sondern der Bahn.

Eine Verbesserung werde der Tunnel, der künftig am Ost- und Westende geöffnet werden soll, nicht nur in puncto barrierefreie Unterquerung der Gleise bringen, betonte Pölitz. Auch dem Vandalismus könne zumindest ein Stück weit entgegengewirkt werden. "Der Tunnel wird besser einsehbar. Noch können Graffiti-Schmierer und andere ihrem ,Handwerk' nachgehen, ohne Gefahr zu laufen, gesehen zu werden."