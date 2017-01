KrÃ¤tze bereitet Sorgen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Rund 70 Teilnehmer lockte das Krätze-Symposium des Gesundheitsamtes am Mittwoch ins verschneite Oranienburg, darunter Ärzte, Pflegekräfte und Hygienefachleute von ambulanten und stationären Einrichtungen. Oberhavels Amtsarzt Christian Schulze hatte eine Reihe von Experten auch aus Berlin, Niedersachsen und anderen Landkreisen als Referenten gewonnen. Ziel war es, mit Ärzten und Fachkräften aus Oberhavel ins Gespräch zu kommen und aufzuklären, "um bestmögliche Vorkehrungen für den Schutz der Bevölkerung zu schaffen", so Christian Schulze.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543918/