Starke zweite Halbzeit der HCA-MÃ¤dchen

Ein gutes Vorbereitungsspiel gegen Finowfurt vor Silvester, ein Besuch im Trampolinpark sowie anspruchsvolles Training sollten die Bausteine für weitere Erfolge sein. Mit einer gerade ausreichenden Mannschaftsstärke führte der weite Weg in den Landessüden - das trieb dem Übungsleiter Sorgenfalten ins Gesicht: Ein falscher Schritt, ein böses Foul (es gibt viele Szenarien, in denen wenigstens ein Einwechsler benötigt wird) hätten bereits ein Unterzahlspiel bedeutet. Steffi Trettin, Physotherapeutin und handballbegeisterte Mutter, kam daher gleich zur medizinischen und mentalen Unterstützung mit auf die Bank.

Für den Gast begann das Match vielversprechend, vielleicht sogar zu gut. 0:3 - alles schien zu laufen. Aber die Gastgeber fingen sich und versuchten, Schwachstellen auszumachen. Die Heimabwehr agierte zudem laufstark, was für den HCA hohen Aufwand bedeutete, um zu Toren zu kommen. Einzelaktionen mit vielen Siebenmetern, die Lea Nedlin sicher verwandelte, hielten den Gast im Spiel.

Obwohl eine Abwehrumstellung (Lea Hoffmann nach außen) erste Früchte trug, variierte Doberlug-Kirchhain erneut sehr geschickt. Zur Halbzeit gab es zum ersten Mal eine Führung für den Gastgeber (13:12).

"Der Schlüssel ist das Team", hieß es in der Pause - alle gingen in sich und suchten Lösungsansätze. Scheinbar schien danach ein anderes HCA-Team auf der Platte zu sein. Jetzt wurde Handball gespielt, Nedlin verteidigte offensiver und suchte vorn entschlossen Abschlüsse, Trettin lief ein, schuf Platz für Elisa Branding. Seitenwechsel, schnelle Ballstaffetten und Angriffsdruck von allen sowie Paraden von Melina Beutler brachten den Führungswechsel. Herrliche Abschlüsse von Lilu Tech, Hoffmann und Trettin taten ihr Übriges. Einer starken Teamleistung war es zu verdanken, dass die Partie am Ende mit 25:21gewonnen wurde.