Im Verfolgerduell Platz 2 verteidigt

Bernau (MOZ) Die zweite Mannschaft des SSV Lok Bernau hat in der gut gefüllten Gunter- Liche-Sporthalle das Verfolgerduell der Basketball-Oberliga gegen die Red Eagles Rathenow knapp mit 71:64 (33:32) gewonnen und festigte so Platz 2 hinter dem ungeschlagenen Spitzenreiter USV Potsdam.

Die Bernauer waren gewarnt, hatten sie das Hinspiel in Rathenow doch mit 74:83 verloren. Vor allem unter den Körben gehören die Roten Adler zu den besten Teams der Oberliga.

Die Gastgeber, die wie gewohnt mit Matthias Olbrich, Thomas Bath, Christoph Meiling, Michael Rothkegel und Jan Heide starteten, erwischten den besseren Start und führten nach zwei Minuten mit 6:0. Die Rathenower wachten jetzt aber auf und konnten durch ihre beiden besten Scorer Marco Ritter und Oliver Brätsch das erste Viertel noch relativ ausgeglichen gestalten (23:17).

Im zweiten Abschnitt erlaubten sich die Bernauer einige unnötige Ballverluste und lagen so kurz vor der Pause sogar 30:32 hinten, kamen aber zehn Sekunden vor Ende der Halbzeit noch einmal in Ballbesitz. Meiling stellte einen Block oberhalb Dreierlinie, Heide nutzte das sogenannte Pick and Roll mit der Sirene und dem Treffer aus der Distanz zur knappen Führung.

In der Kabine sprach Spielertrainer Rothkegel die zwischenzeitlich schwache Reboundarbeit an und mahnte, gegen die körperlich überlegenen Rathenower besser auszuboxen.

Die Partie blieb spannend. Lok konnte sich immer mal wieder etwas absetzen, aber die Gäste antworteten jeweils mit einem Punkte-Lauf. Routinier Alexander Voltz zeigte offensiv seine ganze Erfahrung und brachte ein bisschen Ruhe in die teilweise hektischen Angriffsversuche der Einheimischen, für Zählbares sorgten in dieser Phase vor allem Bath und Olbrich.

Beim Stand von 64:58 gab es etwas Diskussionsbedarf: Heide wurde beim Dreierversuch gefoult und bekam drei Freiwürfe zugesprochen. Die Bank der Rathenower beschwerte sich lauthals - und kassierte daraufhin durch die Schiedsrichter ein technisches Foul. Dies bedeutete einen weiteren Freiwurf plus Einwurf an der Mittellinie für Bernau. Heide traf dreimal, die Vorentscheidung schaffte wenig später Bath mit einem erfolgreichen Dreier und zwei weiteren verwandelten Freiwürfen.

Am Sonnabend steht das Auswärts-Punktspiel bei der erfahrenen Mannschaft der BG Schwedt an. Das Hinspiel gegen den Tabellensiebten hatte die Truppe von Michael Rothkegel überaus deutlich mit 78:48 gewonnen. Die Rathenower sind derweil am 5. Februar schon wieder in Bernau zu Gast, dann im Viertelfinale des Landespokals.