KundenbÃ¼ro voll arbeitsfÃ¤hig

Strausberg (MOZ) Wo ist eigentlich dieses Strausberger Kundenbüro der Märkisch-Oderland Bus GmbH (mobus), des neuen Linienbetreibers im südlichen Teil des Landkreises?, fragten einige Leser in der Lokalredaktion nach. Anderthalb Wochen nach dem Start in der August-Bebel-Straße 25 fällt es beim Vorbeifahren noch nicht ins Auge, ist aber voll arbeitsfähig. Man habe mehrere Standorte geprüft und sich für Strausberg entschieden, um Kundennähe für den gesamten Landkreis zu bieten, sagt der zweite Geschäftsführer Daniel Kunath. Zugleich erspare man den dort tätigen Mitarbeitern von Verkehrsorganisation und Verwaltung längere Fahrwege, denn die kämen zum großen Teil aus Strausberg. Das langfristig gemietete Objekt sei innen vor dem Start renoviert worden und werde in Kürze außen noch einen Schriftzug erhalten, kündigte er an. Dass es direkt am Haus kaum Parkmöglichkeiten gibt, ficht seinen Geschäftsführerkollegen Uwe Rößler nicht an: "Wir sind ein Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs. Warum sollen unsere Kunden mit dem Auto kommen?", fragte er. Mit zwei fußläufig erreichbaren Straßenbahnhaltestellen sei das Büro gut an den Nahverkehr angebunden.