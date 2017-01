Bauabnahmen fÃ¼r neues FlÃ¼chtlingsheim

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Übergabe der neuen Flüchtlingsunterkunft in Markendorf an die Zentrale Ausländerbehörde (ZABH) verzögert sich um einige Wochen. Das teilte das Liegenschaftsamt des Landes mit. Die Abnahme der abschließenden Maler- und Sanitärarbeiten sowie der Beschilderung und Grundreinigung seien im vollen Gange. Auch Sachverständige der Bauaufsicht, des Brandschutzes und der Feuerwehr hätten mit ihren Kontrollen begonnen. "Im Zuge dieser Abnahmen zeichnen sich noch kleinere Restarbeiten ab, so dass die neue Außenstelle voraussichtlich in der zweiten Februarwoche endgültig fertiggestellt und an die Zentrale Ausländerbehörde übergeben werden kann", heißt es von Seiten der Behörde. Das Land hat rund 7,7 Millionen Euro in den Umbau des früheren Verwaltungsgebäudes auf dem Tegece-Gelände investiert. Es soll bis zu 280 Asylsuchenden und vorrangig Familien Platz bieten.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543930/

Die Außenstelle in der früheren Oderlandkaserne ist dagegen seit ein paar Tagen geschlossen. Laut Susann Fischer, stellvertretende Sprecherin im Innenministerium, sei das Gebäude Ende Dezember freigezogen worden, "und demnach nicht mehr in Betrieb". Allerdings verhandelt das Land mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben noch immer über einen Ausstieg aus dem Mietvertrag. "Wir streben eine Rückgabe an den Bund bis Ende März an", erklärt Susann Fischer.

Damit gibt es derzeit nur eine offene Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Frankfurt, am Karl-Ritter-Platz. Dort waren - Stand Mittwoch - 66 Asylsuchende untergebracht. Das Land will den Standort auch künftig als Wohnheim für alleinreisende, schutzbedürftige Frauen mit Kindern vorhalten.