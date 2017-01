artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Wie ergeht es Ihren Haustieren im Winter? Drückt sich die Katze nur noch in der warmen Küche herum? Will der Hund plötzlich nur ganz kurz "Gassi" gehen oder tollt er geradezu Schnee-verrückt durch die Gegend, wenn es draußen stürmt und schneit? Wir suchen Ihre Schnappschüsse und einige erklärende Zeilen zu den Erlebnissen mit Ihren Vierbeinern aller Art. Doch auch Ihre im Bild festgehaltenen Beobachtungen von Tieren in der freien Natur interessieren uns für die Foto-Aktion "Tiere im Winter". Unter allen Teilnehmern verlosen wir interessante Preise. Neben 20 MOZ-Tassen winkt als Hauptpreis ein Gutschein über 50 Euro fürs Waldhotel Seelow in der Diedersdorfer Waldsiedlung. Er wird vom Pferdehof Wirth in Görlsdorf zur Verfügung gestellt.