SchÃ¶nflieÃŸer StraÃŸe gibt's doppelt

artikel-ansicht/dg/0/

Lebus (MOZ) In einem Schreiben ans Amt Lebus fordere die Kreisverwaltung, die letzte Straßennamens-Dopplung in der Stadt Lebus umgehend zu beenden: Sowohl in Lebus selbst als auch im Ortsteil Mallnow gibt es eine Schönfließer Straße. Das Problem hat Bau- und Ordnungsamtsleiter Mike Bartsch am Dienstagabend in der Beratung des Fachausschusses der Stadt angesprochen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543933/

Der Landkreis beziehe sich in seiner Forderung auf den Paragrafen 28 der Brandenburgischen Kommunalverfassung, der die Namensdopplung in einer Kommune verbietet, so Bartsch. Für die Post-Zustellung, den Rettungsdienst und andere ergebe sich sonst Verwechslungsgefahr.

Der Amtsleiter gab Fakten als Entscheidungsgrundlage. So habe die Schönfließer Straße in Lebus 233 Anwohner in 132 Haushalten, gebe es dort 13 Firmensitze. Die Schönfließer Straße im Ortsteil Mallnow hat 49 Anwohner in 30 Haushalten. Unter den zwei Firmen, die dort ihren Sitz haben, ist die Erdgas-Verdichterstation von Gascade.

Während der Mallnower Andreas Weber sich klar gegen eine Umbenennung aussprach, erinnerte der Wulkower Sebastian Schulz daran, dass im Zuge der Eingliederung der Ortsteile in die Stadt Lebus fast alle Bewohner seines Dorfes ihre Adressen ändern mussten.

Bürgermeisterin Britta Fabig bat aus eigener Erfahrung mit Straßen-Umbenennungen darum, die Betroffenen einzubeziehen. Auch in die Suche nach einem anderen Straßennamen. Bevor die Stadtverordneten in der Sache entscheiden, soll der Mallnower Ortsbeirat mit den betroffenen Anwohnern beraten, befand der Ausschuss.