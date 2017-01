Von Tschechien bis in die Ostsee

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Von einem kleinen Rinnsal zu einem eindrucksvollen Strom: Klaus Stieger nahm die Gäste im OFFi am Dienstagabend mit auf eine Reise entlang der Oder. In zahlreichen Fotos und historischen Bildern und Karten führte er entlang des Flusses von der Quelle in Tschechien über Polen bis nach Deutschland und zur Ostsee, wo die Oder mündet. Außerdem vermittelte er Wissenswertes über die einzelnen Städte und Orte entlang des Flusses. Dazu kommen eindrucksvolle Impressionen aus der Landschaft aus allen Jahreszeiten, wie die schneebedeckte Landschaft und die Eisschollen in der zugefrorenen Oder.

"In 634 Metern Höhe entspringt die Oder, die sich zu einem der größten Ströme Deutschlands entwickelt", erzählt Klaus Stieger. Die erste Stadt, die sich in der Nähe der Quelle befindet sei Ostrava, eine der größten Städte Tschechiens, sagt er. Es sei eine moderne Stadt, die während des Krieges erhebliche Schäden davon getragen habe. Daher sei dort inzwischen der "Eindruck einer neuerrichteten Stadt" entstanden. Es sei außerdem mit Universitäten und Kultureinrichtungen "eine der Bildungsmetropolen Tschechiens".

Weiter geht die Reise entlang der Oder bis in die oberschlesische Stadt Ratibor in Polen. "Die Oder wird immer breiter", erklärt er die sich verändernde Form des Flusses, die auch im polnischen Oppeln immer markanter wird. Auf einem Stadtplan von 1818 zeigt Klaus Stieger den Verlauf des Flusses durch den Ort. "Viele historische Bauwerke haben sich erhalten", sagt er über die Stadt, in der sich mehrere Universitäten und Hochschule befinden. Als Besonderheiten hebt er die gusseiserne Brücke, die Franziskanerkirche und das Rathaus hervor.

Schließlich führt Klaus Stieger seine Zuschauer in die alte Universitätsstadt Breslau, im vergangenen Jahr Kulturhauptstadt Europas, das inmitten einer bedeutenden Landwirtschafts- und Bergbauregion liege, so der Experte für die Oderregionen. Er zeigt eine Satellitenaufnahme der Stadt: "Die Altstadt wird von der Oder durchströmt." Und berichtet vom Kloster Leubus bei Breslau - laut Stieger die größte Klosteranlage an der Oder. Von dort sei ein großer Teil des Lebuser Lands besiedelt worden, weiß er zu berichten.

Schließlich geht die Tour über die Grenze nach Deutschland. Vorbei geht es an Ratzdorf, wo die Lausitzer Neiße in die Oder mündet, an Eisenhüttenstadt und nach Frankfurt. Dort seien immer noch die extremen Pegelstände der Oder markiert, so Stieger. Der niedrigste Stand habe 1950 bei 86 Zentimetern gelegen, der höchste habe während des Hochwassers 1997 bei 6,57Metern gelegen.

Es folgen Reitwein, Lebus - laut Stieger eine der ältesten Städte der Region - und Küstrin mit seiner alten Festungsanlage. Eindrucksvolle Naturaufnahmen bekommen die Gäste dann noch vom Nationalpark Unteres Odertal nahe bei Schwedt zu sehen. Vorbei am polnischen Stettin und Swinemünde mündet die Oder schließlich in die Ostsee.