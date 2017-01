Alea fÃ¤hrt zum Kreisausscheid

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Spannung herrschte am Mittwoch auf der Burg Storkow. Wer von den drei Kandidatinnen würde die höchste Punktzahl im Vorlesewettbewerb des Börsenvereins des deutschen Buchhandels bekommen? Die Juroren waren Denni Kruse und Alina Sperling aus der 7a der Europaschule sowie von Lea Steinfartz, die seit 1. September ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Stadtbibliothek absolviert. Sonst treten aus jeder sechsten Klasse drei im Klassenausscheid ausgewählte Vorleser an, erzählt Deutschlehrerin Marte-Annette Leschinski. Sie organisiert bereits seit zehn Jahren zusammen mit der Bibliothek den Wettbewerb. Durch Krankheit bedingt, nahmen aber nur Alea Reichert und Kinberly Blohm aus der 6a und Kelis Schaar aus der 6b teil. Alea und Kimberly lasen spannende Geschichten, die etwas mit Seefahrt zu tun haben, während es in Kelis' selbst ausgesuchten Buch um die Liebe zu einem Pferd geht.