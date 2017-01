Der Duft von Orangen

artikel-ansicht/dg/0/

Altlandsberg (MOZ) Die gegenwärtige Projektwoche an der Stadtschule Altlandsberg steht unter dem Motto "Wir entdecken die Welt". Wie Schulleiterin Heidelind Uhlig berichtet, wird in den Klassenstufen eins bis zehn an insgesamt 35 Projekten gearbeitet. Die Themenpalette sei dabei ganz breit gefasst. Sie reiche von Kunst und Kulinarik über Musik, Tanz bis hin zu Umweltfragen.

Auf Wunsch der Schülervertretung arbeiteten in diesem Jahr die Schüler über die Klassengrenzen hinaus zusammen. Die Schulleiterin würdigte in dem Zusammenhang auch die Unterstützung durch Eltern. Erstmals sei auch Malermeister David Ruschel dabei. Seine Strukturbilder mit Gips und die Kratztechnik kämen bei den Schülern sehr gut an.

Die Ergebnisse der Projektwoche werden am Freitag in allen drei Häusern der Stadtschule in der Zeit von 17 bis 20 Uhr vorgestellt. Dann wird auch die neu gegründete Schülerfirma präsent sein. Die Schulleiterin selbst steht zu der Zeit im Chemieraum II Eltern von künftigen Siebtklässlern für Beratungsgespräche zur Verfügung.