Die FÃ¤lle werden komplexer

Strausberg (MOZ) 806 Mitarbeiter sind in den Ämtern der Kreisverwaltung Märkisch-Oderland beschäftigt. Zum größten Teil erledigen sie vom Gesetz vorgeschriebene Aufgaben. Die MOZ zeigt in loser Folge, was sie für den Bürger tun. Heute: Fachdienst Sozialpädagogische Dienste im Jugendamt.

Für knapp 50 Mitarbeiter, rund die Hälfte der Belegschaft des Jugendamts, ist Jana Goldstein als Fachdienstleiterin Sozialpädagogische Dienste die Chefin und Koordinatorin. Breit gefächert ist die Palette der Unterabteilungen: Mit 28 Kollegen ist der Allgemeine Soziale Dienst (ASD) personell der größte Bereich. Hinzu kommen der Pflegekinderdienst mit sechs Mitarbeitern, die Jugendgerichtshilfe und das auf drei Kollegen aufgestockte Team, das für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) zuständig ist - ein Aufgabenbereich, den es so erst seit 2015 gibt. Darüber hinaus unterstützen drei Büroassistenten.Denn die hat es in sich: Es geht sehr häufig um eskalierte familieninterne Auseinandersetzungen, mit denen die Mitarbeiter zu tun haben. Fragen des Sorgerechts, des Umgangsrechts bei streitenden Eltern, mitunter auch Inobhutnahme, um (weitere) Kindeswohlgefährdungen abzuwenden. Zusätzlich zur fachlichen Qualifikation braucht es Erfahrung, Einfühlungsvermögen, Verständnis und nicht selten auch ein dickes Fell, um mit den auf Elternseite hochkochenden Emotionen angemessen umgehen zu können, Ruhe zu bewahren.

Hilfen zur Erziehung, Beratung in Erziehungsangelegenheiten und Kinderschutz sind die Punkte, um die sich der ASD kümmert - an den Dienstorten Bad Freienwalde und Seelow kommt noch die Trennungs- und Scheidungsberatung dazu. "Bei uns kommen die Fälle auf den Tisch, die schon hochstrittig sind", sagt die Fachdienstleiterin. "Das ist in aller Regel schon eine ziemliche Herausforderung." Oft geht um Mitwirkung bei Verfahren vor Gericht, und beim Sorge- und Umgangsrecht sind bisweilen nicht nur die Elternteile, sondern sogar dritte Personen wie zum Beispiel die Großeltern beteiligt.

Die Jugendamtsmitarbeiter halten verschiedene Mediations- und familientherapeutische Angebote vor, bieten auch Umgangsbegleitung an. Das sind unter anderem solche Fälle, in denen ein Elternteil lange Zeit keinen Kontakt zum Kind hatte, das Verhältnis erst neu aufgebaut werden muss. "Die Zahl der Konfliktfälle nimmt ja stetig zu und damit auch die Komplexität der Problemlage, wie viele Dinge sich da mischen", weiß Jana Goldstein aus langer Erfahrung.

Bei der Beratung in Erziehungsangelegenheiten gehe es wiederum darum, Eltern in schwierigen Situationen beizustehen, die es bei Kleinkindern ebenso wie bei Älteren geben kann, die zur Schule gehen. "Da kann es schon helfen, einmal aufzuzeigen, wie man an das Ganze anders herangehen kann."

Wesentlich ernster als familiäre Krisen sind die Kinderschutzfälle mit konkreter Gefährdung. "Meistens gehen die Meldungen bei uns über die Polizei ein, aber auch von Schulen, Kindergärten, Jobcenter, Ärzten oder freien Trägern kommen Hinweise", sagt die Fachdienstleiterin. Die müssen im Vier-Augen-Prinzip genau überprüft werden, um Maßnahmen einzuleiten. Zu klären sei zunächst, "ob die Familie bereit ist, entsprechende Hilfe anzunehmen". Kommt da keine Einigung zustande oder erfordert es eine Akutsituation, kann die Behörde auch die Inobhutnahme des Kindes verfügen oder auf eine gerichtliche Klärung des Falles hinwirken. Eine Zunahme der Fallzahlen sei auch hier festzustellen, eine Häufung gibt es in den sozialen Brennpunktbereichen, also den großen Wohngebieten wie in Strausberg, Rüdersdorf, Seelow und Neuhardenberg. Den Jugendamtsmitarbeitern ist auch in ihrem Arbeitsalltag nichts fremd, was es an schockierenden Szenarien und Einzelvorfällen gibt, seien es Suchtprobleme, Vernachlässigung/Verwahrlosung, Gewalt direkt am Kind oder zwischen den Eltern, was die Kinder dann miterleben müssen. Auch die Anzahl psychisch erkrankter Elternteile steigt, und da viele aus dieser Gruppe allein erziehend seien, fehle oft das Netz an Partnern, die vor behördlichem Eingreifen zur Seite stehen könnten.

"Diese Kinderschutzmeldungen beschäftigen uns sehr. Und es ist eine Gratwanderung, bei der sich das Jugendamt der potenziellen Kritik aussetzt, zu wenig oder zu viel zu tun", ist dem gesamten Team bewusst. Zwar ist Märkisch-Oderland von direkten Skandalfällen und dem Vorwurf behördlichen Totalversagens bislang verschont geblieben. Jana Goldstein und ihre Kollegen wissen aber, dass sie immer im Fokus stehen. "Was uns stützt, ist die enge Arbeit mit vielen Kooperationspartnern, die alle einen wachen Blick auf die Dinge haben", verweist sie auf die Sensibilisierung im gesamten Netz, von Erzieherinnen in den Kitas bis zu den Ärzten.

Immer schwieriger sei es mittlerweile, Pflegefamilien zu finden. Bereitschafts-, Kurzzeit- und Dauerpflege sind die drei einzelnen Bereiche, um Kindern in Notsituationen mit unterschiedlicher Zeitdauern unterzubringen. Eine solche Notwendigkeit kann schnell mal selbst dann eintreten, wenn eine allein erziehende Mutter mit zwei Kindern plötzlich eines begleiten muss, das schwer erkrankt ist - das Geschwisterkind komme dann vorübergehend in Kurzzeitpflege. Oft sogar im erweiterten Kontext der Familie: Verwandtschaftspflege, beispielsweise durch Großeltern, sei viel häufiger als Pflege durch Fremdpersonen. Dieser Bereich würde übrigens ab 1. Januar an die Familienberatungsstelle abgegeben.

Dafür fällt in Jana Goldsteins Verantwortung auch weiterhin die Jugendgerichtshilfe. Wiederholungs- und Intensivtäter seien da immer mehr ein Thema, und mittlerweile gebe es auch "eine beträchtliche Zahl" an Kinderdelikten - also Mädchen und Jungen unter der Strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren, die zum Beispiel in der Schule durch Gewalt oder Diebstahl auffallen. Bei den von den Gerichten verhängten Sozialstunden sei die Palette der Partner rückläufig, bei der diese Strafen abgeleistet werden können. Jugendliche Straftäter sind in der Mehrzahl männlich, und zu den Angeboten zählen auch die Präsenz der Jugendamtsmitarbeiter in der Jugend-JVA Wriezen, wo es einen Kurs "Ich und Gewalt" gebe.

Während sich das dreiköpfige Team familienrechtliche Angelegenheiten mit Sitz in Strausberg mit Trennungs- und Scheidungsberatung beschäftigt, also oft an komplizierten Klärungsverfahren vor Gericht mitwirkt, kümmern sich die ebenfalls drei UMA-Kollegen aktuell um rund 120 minderjährige Ausländer, die ohne Eltern da sind. "Syrer und Afghanen vor allem, aber mittlerweile eine sehr bunte Mischung, wozu auch Eritreer oder Ägypter gehören", die meisten im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Enges Zusammenwirken diverser Stellen greift auch da: Zwar ist das Jugendamtsteam von Amts wegen zuständig, die Betreuung von 24 Stunden rundum bis hin zum betreuten Einzelwohnen übernehmen aber freie Träger. Ausdrücklich lobt Jana Goldstein "die gute Kooperation", die es im Netzwerk ebenso mit Arbeitsamt, Jobcenter oder Oberstufenzentrum gebe. Dennoch bleibe UMA "ein sehr arbeitsintensiver Bereich".