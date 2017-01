FÃ¶rderverein zur Vorbereitung von Festen

artikel-ansicht/dg/0/

Das Leben im Dorf soll künftig unter dem Dach einer neuen Organisation gestaltet werden, wie Ortsvorsteherin Sandra Dorsch am Mittwoch berichtete. Geplant ist die Gründung eines Fördervereins. Dieser neue Zusammenschluss solle die Dorfgemeinschaft bei organisatorischen Dingen unterstützen. "Bislang lag die Planung und Ausführung von Festen in den Händen des Ortsbeirates und weiterer Engagierter. Durch den Verein erhoffen wir uns, dafür noch mehr Leute zu finden", sagte Sandra Dorsch. Interessenten an einer Mitgliedschaft und Mitarbeit könnten sich ab sofort bei ihr oder den beiden weiteren Ortsbeiratsmitgliedern Monika Fiedler und André Grosser melden.

Bei den Festen im Jahresverlauf will der Ortsbeirat auch an den Terminen festhalten, die 2016 erstmals im Kalender standen - das Maibaum-Aufstellen, das für 29. April terminiert wurde, und das Halloween-Fest am 31. Oktober. Beides findet auf dem Festplatz hinter dem Restaurant Seeblick statt. "Sowohl das Maibaum-Aufstellen als auch das Halloween-Fest sind bei ihren Premieren im vergangenen Jahr sehr gut angenommen worden", sagte Sandra Dorsch. Daten festgelegt sind auch für die traditionellen Feierlichkeiten im Ort: das Kinder- und Sommerfest steigt am 1. Juli, der Weihnachtsmarkt am 2. Dezember.

Bemerkbar machen wird sich in Trebus im neuen Jahr auch die neue Beteiligungssatzung der Stadt Fürstenwalde. Am Mittwoch, 29. März, so kündigt Sandra Dorsch an, findet im Seeblick eine Einwohnerversammlung statt. Zu dieser werden Vertreter der Stadtverwaltung und der Fraktionen aus der Stadtverordnetenversammlung erwartet.