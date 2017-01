Kinder sammelten fÃ¼r benachteiligte Kinder

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 4690 Euro haben die Sternsinger der katholischen Pfarrei St. Johannes Baptist Fürstenwalde diesmal gesammelt. An vier Tagen waren 16 kleine und große "Könige" sowie neun erwachsene Begleiter in Fürstenwalde, Bad Saarow und umliegenden Dörfern unterwegs, sprachen mit vielen Menschen und sangen für sie. An Türen schrieben sie ihren Segensspruch "20*C+M+B+17", "Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus". Das Ergebnis ihres Engagements unter dem Leitwort "Segen bringen, Segen sein: Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit!" kann sich sehen lassen. Das Geld wird dazu dienen, benachteiligte Kinder in aller Welt zu unterstützen. "Passend zu ihrem Motto stellten die engagierten Mädchen und Jungen damit klar: Sie bringen nicht nur den Segen zu den Menschen, sie sind zugleich selbst ein Segen für die Kinder dieser Welt", sagt Werner Hill, einer der Organisatoren der Sternsinger-Aktion in Fürstenwalde.