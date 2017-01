Gestaltungssatzung wird geÃ¤ndert

artikel-ansicht/dg/0/

Seefeld (MOZ) Zur Änderung der "Gestaltungssatzung Seefeld" wird ein Verfahren eingeleitet. Einen entsprechenden Beschluss fasste die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen in ihrer jüngsten Sitzung.

Das Dokument war bereits im April 1998 in Kraft getreten. Damals war Seefeld noch eine selbstständige Gemeinde. Die Satzung sollte dazu beitragen, den in den Grundzügen regionaltypischen Dorfkern zu erhalten beziehungsweise wiederherzustellen. Das besondere Augenmerk lag dabei auf einer Anzahl gestalterisch mitbestimmender Details wie Gebäudehöhe, Dachform oder Fassadengestaltung. Darüber hinaus spielten auch die verwendeten Materialien eine Rolle. In den vergangenen Jahren war jedoch festzustellen, dass die Festsetzungen nicht immer umgesetzt wurden. Der Ortsbeirat Seefeld beantragte daher im April 2015 die Aufhebung der Satzung. Einige Regelungen seien nicht mehr zeitgemäß, hieß es zur Begründung. Die Stadtverordnetenversammlung lehnte den Antrag jedoch vier Monate später ab.

Die Gestaltungssatzung soll nunmehr geändert und an die aktuellen Anforderungen angepasst werden.