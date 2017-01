Sommerferien sind gesichert

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1543944/

Mit dem Geld wird Kindern, deren Eltern kein Geld für einen Familienurlaub haben, im Sommer ein Ferienaufenthalt an der Helene ermöglicht, in diesem Jahr dort schon zum sechsten Mal. Die Nachfrage ist so groß, dass es noch einen dritten Durchgang für 30 weitere Kinder geben wird. "Die ersten beiden waren schon wenige Wochen nach dem letzten Ferienlager ausgebucht", berichtet Leitzke. Der 65-Jährige, seit Jahresanfang im Unruhestand, organisiert mit der Kindervereinigung seit 26 Jahren Ferienaufenthalte. In den ersten Jahren ging es oft weit weg, bis nach Italien. Auch nach Arendsee (Altmark), Gallentin und Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) führten Reisen.

Inzwischen sind Ferien vor der Haustür beliebt. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes - eine Woche kostet nur 125 bzw. ermäßigt 95 Euro und wird teils über die Spenden finanziert -, sondern hängt auch mit der Möglichkeit zusammen, überhaupt einmal rauszukommen. Eine Dampferfahrt auf der Oder, Eis essen, Party, mit dem Wassertreter fahren oder den Aquapark besuchen, alles wird geliebt. Und: "Wir sitzen oft unter dem Sternenhimmel und quatschen in die Nacht hinein. Die Kinder sind einfach dankbar für Menschen, die Verständnis für sie haben und für sie da sind", berichtet der Organisator. Im vorigen Sommer entstand so die Idee, ein Filmprojekt über Kinderarmut in Frankfurt zu starten, das derzeit im Mikado umgesetzt wird - alles in Eigenregie der Mädchen und Jungen.

Dank der jüngsten großen Spende überlegt Leitzke, einen Teil davon zu verwenden, um mit einigen Kindern einmal schick in einem Restaurant essen gehen. "Das haben manche noch nie gemacht", sagt er.