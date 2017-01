Parken auf beiden StraÃŸenseiten bleibt

artikel-ansicht/dg/0/

Parken auf beiden Straßenseiten bleibt

Schöneiche/Rahnsdorf (MOZ) Wer mit seinem Auto durch die Unterführung des S-Bahnhofs Rahnsdorf nach Schöneiche fährt und umgekehrt, kennt die Situation: Auf beiden Seiten der Straße Alter Fischerweg parken auf mehreren hundert Metern die Fahrzeuge der Pendler - darunter die vieler Schöneicher, die in Berlin arbeiten. Gefahren werden kann immer nur in eine Richtung, der Gegenverkehr muss warten. Um Ausweichstellen zu schaffen, stehen in regelmäßigen Abständen Halteverbotsschilder. An dieser Einspurigkeit wird sich nach Auskunft von Derk Ehlert von der Berliner Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auch nichts ändern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1543945/





Dicht an dicht: Ein Begegnungsverkehr ist in der Straße Alter Fischerweg am S-Bahnhof Rahnsdorf auch weiterhin nicht möglich. Hier parken viele Schöneicher Berlin-Pendler ihre Fahrzeuge.



© MOZ/Martin Stralau